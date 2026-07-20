Hasta veinte zonas de Aragón en alerta roja este lunes por riesgo de incendio forestal

Nivel de Alerta por Riesgo de Incendios Forestales para este lunes 20 de julio - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para este lunes, 20 de julio, el Nivel de Alerta Rojo por Peligro de Incendios Forestales en un total de 20 zonas de la Comunidad.

Se trata del Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Bajo Ebro Forestal, Puertos de Beceite, Moncayo y Aranda, Depresión del Jalón, Sierras Ibéricas Centrales, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Gudar, Turia, Mijares, Javalambre, Rodeno y Montes Universales.

El resto de la Comunidad, en su mayoría las zonas localizadas en la ribera del Ebro, se mantiene en nivel naranja. A lo largo de este lunes se podrían dar incendios de alta intensidad en la mayor parte de la Comunidad, siendo el viento el principal factor de propagación, además de la topografía. Además, existe la posibilidad de tormentas en zonas de montaña.

La previsión para los próximos días --martes y miércoles-- es que el riesgo siga en aumento y todo Aragón permanecerá en alerta roja, excepto la parte más septentrional de los Pirineos, donde el aviso será de nivel naranja.