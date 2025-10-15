Vaquero afirma que Alegría (PSOE) "ha mirado para otro sitio" ante las actuaciones de Cucalón denunciadas por Fiscalía

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresienta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles que la secretaria general del PSOE Aragón y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, "ha mirado para otro sitio y se ha puesto de perfil" ante "los graves hechos" presuntamente protagonizados por el alcalde de Aguarón (Zaragoza), Lucio Cucalón, denunciado ahora por la Fiscalía por supuesta prevaricación y falsedad en documento público.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mar Vaquero ha recordado que la directora general de Administración Local, Marina Sevilla, presentó el pasado mes de agosto en la Fiscalía un escrito para denunciar y comunicar "hechos que excedían de las labores habituales de un alcalde y presidente de comarca" y que constituían "indicios de ser irregularidades", apoyándose en el informe del secretario-interventor de Aguarón, realizado tras una investigación propia, que recogía puntos como la adjudicación de contratos y gastos "que podían exceder el ámbito de la irregularidad administrativa".

"Son actuaciones totalmente reprochables", ha asegurado Mar Vaquero, quien se ha quejado de que Cucalón "haya sido protegido, amparado y defendido" por el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, quien llegó a "faltar al respeto" de Sevilla, "lanzando acusaciones de que había llevado a cabo la presentación del escrito con una utilización política", por lo que ha considerado que Sánchez Quero tendría que pedir perdón a la directora general.

"Otra de las personas que también se encarga de defender la corrupción y los casos de prostitución que hemos conocido en el ámbito nacional es la señora Alegría, que también ha mirado para otro sitio, no ha tenido en cuenta ninguna medida ante la gravedad de estos hechos" que afectan directamente a la Comunidad Autónoma.

"No hablamos solo de la defensa de los casos de corrupción en el ámbito del Partido Socialista y del Gobierno de España, no hablamos solo de que se haya encargado de tapar el escándalo de prostitución en el parador de Teruel", sino que la de Cucalón es "una situación que no tiene precedentes y pedir perdón es lo mínimo que se podría llevar a cabo", también "tomar medidas" contra el alcalde de Aguarón.