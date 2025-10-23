Vaquero afirma que Azcón tiene "una clara hoja de ruta" y que el adelanto electoral "no está en el calendario"

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo que preside Jorge Azcón tiene "una clara hoja de ruta" y que el adelanto electoral "no está en el calendario".

Tras la negativa de Vox a negociar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, Mar Vaquero ha señalado que "ese tipo de polémicas o estridencias, como hemos visto estos días de Vox, no tienen que despistarnos de esa trayectoria y de ese objetivo que es mejorar Aragón, mejorar la vida de los aragoneses, de aprovechar un momento de impulso de la actividad económica, de liderazgo de Aragón".

La vicepresidenta ha hecho notar que "a los aragoneses lo que les preocupa es el empleo, tener una sanidad de calidad, unos servicios sociales garantizados, tener una buena educación para los hijos, pensar en la cualificación y en el talento de nuestros jóvenes para que tengan aquí un futuro: Esas son las prioridades del Gobierno de Aragón".

"Ese es el trabajo que queremos desarrollar en esta legislatura, que en estos momentos no tiene una fecha para un adelanto electoral y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando", ha recalcado.

A su juicio, "no podemos entrar en esos despistes o en esos debates porque un partido político esté permanentemente, a veces con mucha inmadurez, queriendo llamar la atención y tener un protagonismo que por sí mismo no se ha ganado".