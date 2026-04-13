Vaquero asegura que "todavía no hay un contacto señalado en el calendario" para una nueva reunión PP-Vox en Aragón

1077365.1.260.149.20260413135942 Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones. - RAMÓN COMET/EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha indicado que "todavía" no hay una fecha señalada en el calendario para que PP y Vox vuelvan a reunirse y avanzar en las negociaciones para la gobernabilidad de la comunidad autónoma, no obstante, ha aclarado que ambas formaciones son conscientes de que hay un plazo límite, el 3 de mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación este lunes, durante su visita al Palacio de Congresos de Zaragoza donde se lleva a cabo el montaje para el evento 'The Wave', que se celebrará del 14 al 16 de abril, Vaquero ha destacado el "mensaje" que lanzaron PP y Vox la pasada semana, cuando se reunieron en la capital aragonesa para "consensuar un posible acuerdo que garantice un gobierno sólido, solvente, estable y que garantice la gobernabilidad de los próximos años".

Asimismo, este lunes, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha aseverado que van a "intensificar" en los próximos días las reuniones con el PP para cerrar los gobiernos de coalición en Extremadura y Aragón y ha constatado la "buena sintonía" existente con los barones del PP en esas negociaciones. Ha reconocido que "el tiempo apremia" y que ambas partes "vamos por buen camino", por lo que ha mostrado su confianza en que puedan seguir avanzando,

Por su parte, Vaquero, ha aludido a la "responsabilidad y compromiso" adquiridos con los aragoneses en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero para explicar que son PP y Vox las formaciones que han de ponerse de acuerdo para "garantizar uno de los gobiernos más sólidos de la historia de Aragón", dado el número de diputados que obtuvieron en los comicios, un total de 40 de los 67 que componen el Parlamento --26 los 'populares' y 14 los de Abascal--.

Mar Vaquero, que ejerció como portavoz del PP tras el encuentro mantenido con Vox la semana pasada en Zaragoza, ha subrayado que el objetivo de los mismos fue "dar visibilidad" a esos contactos, aunque "no hay un contacto ya señalado en el calendario para los próximos días, pero el compromiso era avanzar".

"Tenemos un plazo, lo sabemos las dos formaciones, el 3 de mayo es el día que tenemos como límite para llegar a ese acuerdo de gobierno y es algo que, sin duda alguna, va a condicionar el poder agilizar esos acuerdos", ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones.

Sin embargo, "lo importante, más que las prisas, es la solidez, es consensuar bien esos acuerdos, porque lo que está claro es que hay muchos puntos de acuerdo y hay algo más importante aún, que es voluntad política el compromiso y responsabilidad con todos los aragoneses", ha zanjado Mar Vaquero.