Vaquero carga contra Alegría por no visitar "ni uno solo" de los pueblos inundados en Aragón: "Le preocupan muy poco"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha cargado contra la ministra de Educación, FP y Deporte, Pilar Alegría, también secretaria general del PSOE regional, por no visitar "ni uno solo" de los municipios afectados por las inundaciones del pasado fin de semana, lo que demuestra que "le han preocupado muy poco".

Vaquero ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para informar de la activación de una línea de ayudas directas para las empresas de las zonas afectadas por las tormentas en las provincias de Zaragoza y Teruel.

La también portavoz del Gobierno de Aragón ha tachado de "impresentables" las palabras de Pilar Alegría en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, criticando que el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, "se marchó de bodorrio y de festival a Galicia" y lo hizo "con coche oficial", durante el fin de semana de las fuertes tormentas.

En su opinión, estas manifestaciones "responden claramente a una intención de desviar y despistar del principal problema que tiene en estos momentos", no solo por la "corrupción en el ámbito personal del presidente del Gobierno de España", Pedro Sánchez, y de esos "supuestos que afectan al entorno del propio Partido Socialista y están recogidos en el informe de la UCO, en el que aparecen personas que han sido nombradas por ella --Pilar Alegría-- en su entorno de confianza, dentro de su Ejecutiva regional".

En este punto, Mar Vaquero ha respondido a Pilar Alegría que "sabe perfectamente que todos los presidentes, todos los altos cargos, por un tema de seguridad, lógicamente, y en el día a día, se trasladan en vehículo oficial".

"NO SE HA ACERCADO" A LOS PUEBLOS

"¿Dónde ha estado la secretaria general del Partido Socialista de Aragón cuando no ha visitado ni uno solo de estos municipios afectados?", se ha preguntado la vicepresidenta del Gobierno autonómico, para añadir que podría haberse desplazado hasta las zonas afectadas "en representación de los aragoneses".

Además, este miércoles, Pilar Alegría participó, como ministra de Educación, en el acto de clausura del curso del Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) Corona de Aragón, en Zaragoza.

"No ha visitado ni uno solo de estos municipios y, por lo tanto, le han preocupado muy poco. Eso demuestra que el interés que tiene realmente no son las consecuencias de estas lluvias, los daños que se han producido, que no se ha acercado a conocerlos pudiéndolo haber hecho ayer", sino que es más bien es desviar la atención de los casos de corrupción que rodean al PSOE, tanto en el ámbito personal de Pedro Sánchez como de la propia formación política.

Mar Vaquero ha remarcado que el Gobierno de Aragón "estuvo permanentemente pendiente y cerca de los alcaldes, de los vecinos y conociendo, desde el primer momento, las consecuencias que se habían producido. No ha habido ni un solo momento en el que no se haya estado trabajando en ello y en contacto permanente".