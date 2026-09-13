Vaquero celebra que Alegría (PSOE) "se sume" a la apuesta de Azcón por "el nuevo modelo" de lucha contra los incendios

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

TERUEL 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha celebrado este domingo que la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, que este sábado ha propuesto un pacto autonómico contra los incendios y el cambio climático, "se sume" a la apuesta del presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, por "el nuevo modelo" de lucha contra los incendios forestales.

En declaraciones a los medios de comunicación, Vaquero ha recordado que Azcón anunció, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, el pasado jueves, un presupuesto de un total de 51 millones de euros para luchar contra el fuego y que reforzará los medios de prevención y extinción.

"Es necesario apostar por este refuerzo", ha continuado la vicepresidenta del Ejecutivo, recalcando que la respuesta del Gobierno de Aragón ante los incendios "ha sido rápida y clara".

AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO

En otro orden de cosas, Vaquero ha considerado que a Alegría le falta "credibilidad" y ha puesto el ejemplo de las ayudas al funcionamiento, recordando que, en su etapa de ministra, Alegría las comparó con la financiación privilegiada de Cataluña. "No nos creemos que quien ha denegado este tipo de ayudas ahora venga a reivindicarlas", ha zanjado.

También ha dicho que el Gobierno de España de Pedro Sánchez "ha olvidado" la conectividad por carretera de la provincia de Teruel, "por no decir el Corredor Zaragoza-Teruel-Sagunto, donde una vía doble electrificada que estaba prevista se ha recortado a una única vía". Ha aludido al "fracaso" del Nudo Mudéjar.