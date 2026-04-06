Vaquero celebra el descenso de parados en las tres provincias en marzo: "Aragón está en un claro momento de crecimiento"

1075352.1.260.149.20260406141234 La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, en Teruel, junto al consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco. - ANTONIO GARCIA/BYKOFOTO

TERUEL 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia en funciones, Mar Vaquero, ha celebrado los datos de empleo en la comunidad autónoma en el mes de marzo, tras registrarse un descenso de 512 parados, lo que deja la cifra en 49.862 desempleados en total y evidencia que el territorio está "en un claro momento de crecimiento económico".

"Tenemos que volver a alegrarnos", ha afirmado Mar Vaquero este lunes en Teruel, donde ha comentado los datos del paro publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en una rueda de prensa posterior a la reunión mantenida con administraciones, patronal y sindicatos por el Nudo Mudéjar.

Puesto que se ha bajado la barrera de los 50.000 parados en Aragón, la vicepresidenta en funciones ha recordado: "Ya dijimos que la subida que se experimentó en el mes pasado podría ser coyuntural. Aragón está en un momento de crecimiento económico y va a tener un claro reflejo en una mejora de las cifras del paro".

De acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA), ha continuado Vaquero, "Aragón es la cuarta comunidad autónoma en mejor situación y Huesca una de las provincias con mejores datos del paro".

En el conjunto de Aragón, se ha anotado una caída de 512 personas paradas respecto a febrero, de manera que la comunidad autónoma contaba al finalizar el mes con 49.862 parados registrados en las oficinas públicas de empleo, lo que representa un descenso del 1,02% mensual y un 4% en el cómputo anual.

"El mes de marzo, dependiendo de las fechas de la Semana Santa, suele estar condicionado, pero --la de este año-- es una de las mejores de los últimos 15 años", ha observado Vaquero, recalcando que la reducción de parados se ha producido en las tres provincias.

En cuanto a sectores, Mar Vaquero ha destacado la industria y la construcción como reflejo del impacto que están teniendo las inversiones y el incremento en la construcción de la vivienda que impulsa el Gobierno de Aragón. "En los 12 últimos meses, el paro en la construcción ha caído más del 10% --293 personas-- y en la industria el 8% --469 personas--. Son cifras que se comparten en las tres provincias, ha apostillado.

AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Además, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones se ha referido al número de afiliaciones a la Seguridad Social como uno de los indicadores más significativos del "dinamismo". En concreto, Aragón acumula 632.476 personas activas, 12.724 más que en el mes de marzo del año anterior.

Por último, Vaquero ha explicado que si la evolución del año 2025 se diera en este 2026 "estaríamos mejorando las cifras de agosto de 2008 --año de la Expo y mayor creación de empleo en Aragón--, por debajo de los 46.000 parados". No obstante, ha reconocido que estos datos suponen "un gran reto, porque estar en cifras de pleno empleo implica seguir atrayendo nuevos trabajadores para la demanda que en estos momentos tienen las empresas".