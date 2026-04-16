Vaquero confirma avances en la negociación PP-Vox en Aragón: "Hemos ido ajustando posiciones en reuniones telemáticas"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, este jueves en 'The Wave'. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha confirmado que se han producido avances en los últimos días en las negociaciones entre PP y Vox para lograr un acuerdo de gobernabilidad en la comunidad autónoma: "Estos días hemos ido ajustando las posiciones y se ha ido adelantando en conversaciones, en reuniones telemáticas no presenciales".

Así lo ha indicado Mar Vaquero este jueves en declaraciones a los medios de comunicación para hacer balance de la tercera edición de 'The Wave' en Zaragoza.

La también portavoz de los 'populares' en las negociaciones con los de Santiago Abascal ha afirmado que "están avanzando esas negociaciones, contactos, conversaciones, tratando de acercar las posturas hacia ese acuerdo de gobernabilidad que tiene que servir para dar estabilidad en los próximos meses".

Ha disculpado la ausencia del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, en algunos de los actos celebrados en 'The Wave' aduciendo que "ha tenido que priorizar tratar de cerrar esos compromisos para antes del día 3 --de mayo-- para llegar a ese acuerdo de gobierno".

Sobre la posibilidad de que ese pacto entre PP y Vox en Aragón se logre antes del 23 de abril, Día de Aragón, Mar Vaquero ha aclarado que lo importante "un acuerdo sólido y, sobre todo, buscando el máximo beneficio para todos los aragoneses". En este sentido, ha garantizado que la festividad de la comunidad autónoma se celebrará "con toda la luz, con todo el esplendor que merece" y es un día "que ya está diseñado", de hecho, este viernes se conmemorará en Huesca y el próximo miércoles --22 de abril-- en Teruel, para seguir al día siguiente en Zaragoza.

Acerca del contenido de las reuniones con Vox, la portavoz del PP ha precisado: "Estamos acercando posturas sobre los diferentes temas que ya adelantamos que se habían abordado de forma presencial la semana pasada: fiscalidad, vivienda, seguridad e inmigración".

De modo que estos días, "en reuniones telemáticas, no presenciales", "hemos ido ajustando las posiciones en torno a esas materias y se ha ido adelantando en conversaciones", ha expresado Mar Vaquero, para recalcar que "el compromiso era avanzar y eso es lo que estamos haciendo a lo largo de estos días".

VOLUNTAD

Ha advertido la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones que "no nos podemos permitir convocar unas nuevas elecciones", por lo que ha apelado a la "voluntad de acuerdo, la voluntad política, responsabilidad para llevar a cabo esos acuerdos y margen de negociación entre las dos formaciones políticas que tenemos una mayoría muy reforzada, en el caso de llegar a esos acuerdos y para los próximos cuatro años".

Lo más importante en este momento, ha continuado Mar Vaquero, "es eliminar el ruido de estas negociaciones, ser prudentes, ser discretos y al mismo tiempo ser transparentes", por lo que ha insistido en trasladar que se están produciendo avances y reuniones, de las que ha evitado detallar el contenido hasta que el pacto esté "debidamente cerrado" y evitando así "cualquier tipo de interferencia que pueda perjudicarnos".

Sobre la posibilidad de que convoque un nuevo encuentro presencial en el marco de las negociaciones, Mar Vaquero ha puesto el foco en "el fondo" más que "en la forma", es decir, "en esos avances que se están haciendo".