Archivo - Terreno de 80 hectáreas donde se ubicará la gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas, Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la alcaldesa de Pedrola (Zaragoza), Manuela Berges, "tapa el error" de no haber solicitado a la DPZ una subvención de 700.000 euros para construir una circunvalación con su recurso contencioso administrativo contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría de baterías de Stellantis-CATL.

Vaquero ha tildado de "inaceptable" que la alcaldesa de un municipio donde llega "la influencia de uno de los proyectos más importantes que en estos momentos se están desarrollando en Aragón" presente el recurso contencioso administrativo.

Ha realzado que la gigafactoría es un nuevo proyecto que conlleva una inversión de más de 4.000 millones de euros y la creación de miles de puestos de trabajo y, además, "supone consolidar también un proyecto industrial como fue el que llegó a Aragón hace ya más de cuatro décadas" y permite "garantizar el futuro del sector de la automoción en Aragón" para "ser una región líder no solamente en España, sino en Europa".

Los PIGA responden a un procedimiento recogido en la legislación autonómica "que puso en marcha un Gobierno socialista", ha continuado Vaquero, para quien Berges causa "un perjuicio" al trasladar "un mensaje de inseguridad".

"Aragón, precisamente, es destino de estas inversiones porque transmite una importante paz social, seguridad jurídica, estabilidad, unos instrumentos que facilitan la tramitación y la alcaldesa de Pedrola, en una actitud totalmente irresponsable, pone en riesgo esta imagen y este prestigio reputacional" que tiene la Comunidad Autónoma.

El proyecto de Stellantis-CATL es "uno de los que ha tenido mayor consenso", ha enfatizado Mar Vaquero, quien ha pedido a Berges que reflexione y corrija "esa actitud" porque "está dañando de una manera ostentosa los intereses de Aragón".