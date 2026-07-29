Vaquero destaca "el gran papel" de los agricultores en la lucha contra los incendios forestales y anuncia compensaciones

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno junto con el consejero de Sanidad, Ángel Sanz. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha anunciado este miércoles que la Administración autonómica indemnizará a los agricultores por los incendios forestales que les han afectado, también por su "gran papel" para extinguirlos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mar Vaquero ha recordado que el Ejecutivo ya cuenta con un decreto marco que permite agilizar la concesión de las ayudas a los afectados por incendios y que ya ha aprobado las medidas necesarias para financiar el 50 por ciento de las ayudas, ya que el otro 50 por ciento le corresponde al Gobierno de España al haber sido declaradas zonas especialmente afectadas por una emergencia de protección civil.

"Primero era importante poder evaluar todos los daños, a veces no es fácil hasta que se pueden cuantificar y ver también dónde puede haber más afecciones en infraestructuras y bienes", ha explicado Vaquero, indicando que "también los Ayuntamientos tienen que hacer valoraciones porque a veces son bienes de particulares o infraestructuras municipales e, incluso, comarcales".

"La mayor parte de las afecciones en los campos han sido agrícolas y, además, participaron en las labores de emergencias", ha continuado Vaquero, apuntando que se les abonarán los gastos de combustible.

También ha recordado que los propietarios de viviendas dañadas por los incendios cobrarán el 50 por ciento de los daños que no estén cubiertos por su seguro, a lo largo del mes de septiembre.

El Departamento de Agricultura ha realizado una primera valoración "y ha dado las órdenes correspondientes para que se tramiten --las ayudas-- la próxima semana" ya que el Gobierno cubrirá la mitad de la parte de las explotaciones dañadas que no esté asegurada. También está calculando las indemnizaciones para los propietarios de explotaciones ganaderas.

Por otra parte, el Departamento de Fomento está reparando el firme de las carreteras que han sufrido daños por el incendio o por la circulación de los vehículos de extinción. "Esperamos que se restablezca la normalidad lo antes posible", ha dicho.

Vaquero ha recordado que las diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza "también han manifestado su intención de colaborar" en las indemnizaciones, mostrándose convencida de que "entre todas las Administraciones se colaborará para que queden cubiertos los daños producidos y que hemos detectado".

"Al final hay financiación del Gobierno de España, cobertura de las diputaciones provinciales del Gobierno de Aragón y, por supuesto, también de los seguros que tengan cada uno de los damnificados".