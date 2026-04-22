Vaquero dice que el acuerdo PP-Vox para gobernar Aragón se anunciará "en breve" y que "las prisas no son la prioridad"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles que el acuerdo PP-Vox para gobernar la Comunidad Autónoma los próximos cuatro años se anunciará "en breve" y ha recalcado que "las prisas no son la prioridad".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha recordado que el presidente de la Comunidad en funciones, Jorge Azcón, ya ha dicho este martes que estas son "las últimas horas" del periodo en funciones.

"Es necesario profundizar en todos los puntos que se contemplan en el acuerdo", lo que "contribuirá" a reforzarlos a lo largo de la legislatura, ha continuado Vaquero, quien ha sido clara: "No puedo decir cuándo, sí que en breve", añadiendo que "en los últimos días se ha avanzado mucho en las conversaciones" y que "se visibiliza la voluntad de las dos formaciones de llegar a ese acuerdo".

La vicepresidenta ha recordado que ya hay un acuerdo previo entre ambos partidos, el de Extremadura y ha expresado su deseo de que el acuerdo para Aragón "llegue en breve", emplazando a "tener paciencia". "Tenemos tiempo para poner en marcha el procedimiento para los procesos de investidura", ha subrayando, indicando que "la prioridad es alcanzar un buen acuerdo y que ambas formaciones puedan aclarar todos los puntos de ese pacto".

Vaquero ha puntualizado que el hecho de que "a veces" se trabaje "con profundidad" los acuerdos "no quiere decir que haya diferencias", sino que se trata de que ambas formaciones "se sientan cómodas", lo que "es cuestión de responsabilidad y transparencia".

También ha dicho que el reparto de cargos "no ha sido la prioridad en estas conversaciones", que han sido tanto telemáticas como presenciales, y de hecho la asignación de cargos "no ha formado parte de las primeras negociaciones" ya que "lo importante es llegar un acuerdo sólido, al mejor acuerdo para los aragoneses", que tedrá que ser "global" cuando se firme, fijando también la participación de cada partido en "este Gobierno único".

Respecto a la introducción del principio de 'prioridad nacional', como recoge el acuerdo de Extremadura, Mar Vaquero ha explicado que "a lo largo de estos días" se está trabajando en la redacción del acuerdo "para clarificar bien los términos".

"Está claro que en este pacto se van a incorporar medidas que propuesto Vox, como también medidas que ha propuesto el PP, y al final se trata de encontrar una redacción para que ambas formaciones plasmen una posición común en todos los aspectos", insistiendo en que no es tanto hablar de "diferencias", como de "la voluntad de encontrar un texto común que recoja la posición de las dos formaciones".

En cuanto a los diferentes términos, "veremos cuando queden ahí plasmados", ha continuado Vaquero, observando que "hay un acuerdo previo, son las mismas formaciones, pero también es verdad que hay singularidades y es lo que estamos trabajando". Se ha mostrado convencida de que "se respetarán" los acuerdos que se tomen en Aragón y ha dejado claro que todas las formaciones tienen "el límite del cumplimiento de la ley.