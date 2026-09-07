Vaquero dice que Ceuta necesita "el apoyo de todos los aragoneses" y rechaza "las mentiras" de Pedro Sánchez

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - FABIÁN SIMÓN.

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha afirmado este lunes que "los ceutís necesitan el apoyo de todos y cada uno de los aragoneses" y ha rechazado "las mentiras" del Gobierno de España de Pedro Sánchez en este asunto.

Antes de asistir, en Madrid, al desayuno informativo del Fórum Europa, que ha protagonizado el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés ha transmitido la "solidaridad y apoyo" de la Comunidad Autónoma a Ceuta.

Ha puesto de relieve la participación, la semana pasada, de miles de aragoneses en las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante los Ayuntamientos, en apoyo a los ceutíes.

Para Mar Vaquero, "apoyar a Ceuta es apoyar nuestra integridad territorial, la seguridad nacional, es apoyar la necesidad de solucionar y dar una respuesta a la mayor crisis asistencial y política que se ha vivido por una invasión ante la cual hemos visto el silencio y las mentiras del Gobierno de España, que todavía sigue sin dar una respuesta".

A juicio de Vaquero, "se está viviendo una situación muy difícil y los ceutís necesitan el apoyo de todos y cada uno de los aragoneses, de todos y cada uno de los españoles, y por eso venimos a mostrar nuestra solidaridad".

CEUTA ES ESPAÑA

"Una vez más, Aragón responde ante los ataques que tienen que ver con nuestra libertad, con nuestra seguridad, con nuestra integridad territorial y por ello es necesario que el presidente Vivas transmita hoy a todos los ceutís que España está con ellos, que Ceuta es España, y que desde luego no vamos a permitir una invasión, pero tampoco vamos a permitir las mentiras, la falta de respuesta y la opacidad del Gobierno de España, que tiene que solucionar que tiene que dar la cara", ha aseverado.

Mar Vaquero ha reclamado "una respuesta eficaz" y ha criticado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, solo haya visitado Ceuta en una ocasión desde que se produjo la entrada masiva de inmigrantes ilegales y "el resto de días hasta ahora se los ha pegado de vacaciones, sin dar ninguna respuesta y sin ofrecer un respaldo de Estado a la mayor crisis institucional, asistencial y política que ha habido en la ciudad de Ceuta".

"El Gobierno de España ha dejado, una vez más, de manifiesto que tiene otra serie de problemas ante los que tiene que dar la cara y tiene que asumir responsabilidades", ha continuado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, poniendo de relieve "las contradicciones en las diferentes explicaciones que han ido dando los Ministerios implicados en esta crisis, en esta invasión".

Mar Vaquero ha exigido al Gobierno de España que dé "una solución inmediata" y ha dejado claro que Vivas tiene "el respaldo de todos y cada uno de los aragoneses, también de todos los españoles", recalcando que "Ceuta es España".