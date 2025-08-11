Vaquero dice que esta es la legislatura "de la prosperidad, las oportunidades y el crecimiento económico"

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - EUROPA PRESS. - Archivo

HUESCA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha hecho un balance "positivo" de los dos primeros años de Jorge Azcón al frente de la Comunidad Autónoma, que han estado caracterizados por un desarrollo económico centrado en inversiones "milmillonarias" para dar a Aragón la posibilidad de que sea "esa legislatura de la prosperidad, oportunidades, creación de empleo y crecimiento económico a lo largo de todo el territorio".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación previas a una visita al Ayuntamiento de Huesca, donde ha recordado que "fueron los aragoneses quienes decidieron que Aragón necesitaba un cambio de gobierno que estuviera liderado por el Partido Popular", por lo que a lo que se ha dedicado el Ejecutivo en los dos primeros años de legislatura es a "cumplir fielmente" con su compromiso con la ciudadanía.

Ha reiterado que "más de la mitad" de los compromisos ya están cumplidos y que siguen trabajando en ellos, con un Gobierno que está "en marcha" y "proyectado para seguir hasta el final de la legislatura".

En ese sentido, la también titular de Presidencia, Economía y Justicia ha considerado que el Gobierno mantiene la estabilidad "en el día a día", con un presupuesto prorrogado pero que "afronta el garantizar las necesidades de todos los aragoneses y ese proyecto de prosperidad y bienestar".

En todo caso, ha avanzado que todos los consejeros han preparado ya sus cuentas para 2026 y que las presentarán en las Cortes para su tramitación parlamentaria y buscar los apoyos para sacarlos adelante.

De igual forma, Vaquero ha garantizado que el presupuesto de 2026 "volverá a ser un presupuesto que responda a esos objetivos" --de fortalecimiento de los servicios públicos y de garantizar el crecimiento económico--.

SERVICIOS PÚBLICOS Y DEFENSA DE ARAGÓN

Por otro lado, Vaquero se ha detenido en que otro de los objetivos fundamentales del Gobierno Azcón es "la mejora y el fortalecimiento de los servicios públicos", con incrementos presupuestarios de más del 10% en los pilares del Estado del bienestar, como sanidad, educación o servicios sociales, "para garantizar que todos los aragoneses, a lo largo de todo el territorio, puedan gozar, además de prosperidad, también de bienestar".

La tercera clave a la que se ha referido es "la defensa de Aragón que desde un primer momento ha ejercido el presidente Azcón", en cuestiones "tan importantes y que afectan a al vida cotidiana de todos los aragoneses" como "el ataque permanente desde el Gobierno de España y esa necesidad de supervivencia" o las "concesiones a sus socios independentistas, que inciden negativamente" en la Comunidad.

"Primero fueron los indultos, fue la amnistía y ahora, la fractura de la hacienda común. Una financiación privilegiada a la medida de Cataluña y que supone una amenaza y un ataque a los servicios públicos aragoneses por la merma que ello puede suponer", ha remarcado Vaquero.