Archivo - Acceso al Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, en la plaza del Pilar de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles que la nueva paga a los menores tutelados en centros de la Administración autonómica no distingue por nacionalidad y constituye "un incentivo" al buen comportamiento.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha aludido a la nueva Instrucción del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, al frente del cual está el vicepresidente Alejandro Nolasco, señalando que la anterior se aplicaba en tres centros, Torrero, Movera y Peralta de la Sal, donde se detectaron "ciertas incidencias" que motivaron la supresión de la paga que se abonaba a todos los menores "y se ha comprobado que esa medida ha sido efectiva", ampliándose ahora a todos los centros con la introducción de una paga por buen comportamiento.

Ha recalcado que esta nueva Instrucción "afecta a todos los menores tutelados, independientemente de la nacionalidad" e introduce "un sistema de incentivos", de forma que "todos aquellos menores que tienen un comportamiento correcto tienen esta asignación porque se trata de que se convierta en un refuerzo positivo al cumplimiento de los objetivos individualizados que se permiten en estos centros".

"Es decir, en lugar de una asignación sistemática o periódica, es una asignación que actúa como incentivo a ese cumplimiento de los objetivos de cada centro", una medida que se aplicará en todos los centros.