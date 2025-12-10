Vaquero rechaza "la estrategia de alargar el tiempo" de diálogo sobre los presupuestos de 2026

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha rechazado este miércoles "la estrategia de querer alargar el tiempo" de diálogo de cara a una negociación de los presupuestos autonómicos de 2026, en alusión a Vox y el PSOE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha señalado que la reunión del portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, con el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, anunciada este martes para finales de esta semana "no tiene fecha", recordando que el resultado será "sí o no" a los presupuestos.

"Conviene dilucidar cuanto antes" la situación, ha continuado Mar Vaquero, subrayando que lo importante es aprobar los presupuestos para "poder implementar las medidas de crecimiento y mejora de los servicios públicos".

Aunque "siempre se pueden flexibilizar algunos puntos", los aspectos "principales" no, porque supondrían "enmendar el trabajo que viene haciendo el Gobierno de Aragón", ha dicho la vicepresidenta, en alusión a la mejora de los servicios públicos, la prosperidad y las rebajas fiscales.

A su juicio, la secretaria general del PSOE autonómico, Pilar Alegría, ha sido "incoherente, incongruente y contradictoria con la línea que ha seguido el grupo parlamentario socialista, al que ella le ha indicado qué posición mantener ante nuestras propuestas".

El Gobierno regional remitirá el techo de gasto a las Cortes "si está garantizado el apoyo parlamentario" porque en caso contrario "no tiene sentido", y lo mismo con los presupuestos.

Ha reiterado que si el Gobierno no presenta los presupuestos el presidente convocará elecciones y ha hecho hincapié en que el Ejecutivo de Azcón no está actuando como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "que sin presupuesto, ejercicio tras ejercicio, sigue sin convocar elecciones".

Vaquero ha dicho que Azcón es consciente de que el Gobierno de una Comunidad Autónoma debe tener "unos presupuestos que permitan desarrollar un programa de gobierno y unos compromisos, y lo ha dicho, si no hay presupuestos se convocarán elecciones".

REUNIÓN AZCÓN-ALEGRÍA

En cuanto a la reunión que esta tarde mantendrá el presidente de Aragón, Jorge Azcón, con la secretaria general del PSOE autonómico, Pilar Alegría, la vicepresidenta Mar Vaquero ha considerado que "es normal que se pregunte a Alegría qué es lo que habló con el señor Salazar en esa comida", afirmando que "la mentira, querer blanquear determinados comportamientos o no querer identificarse con lo que realmente han visto todos los aragoneses es tratar de desviar una cuestión prioritaria para este Gobierno y que aparece reflejada en los presupuestos", en alusión a la lucha por la igualdad, contra la violencia de género.

"Eso, lógicamente, no es lo que en estos momentos está caracterizando al Partido Socialista por esas conductas que estamos viendo que, una tras otra, se vienen produciendo tanto en el ámbito del Gobierno como del propio Partido Socialista. Por lo tanto, estaría bien que la señora Alegría aclarara ese tipo de cuestiones".