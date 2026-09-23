Vaquero sostiene que todos los inmigrantes que han entrado ilegalmente en Ceuta "tienen que volver a su sitio"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles, 23 de septiembre, "cada una de esas personas que han entrado ilegalmente y de una forma totalmente invasiva en Ceuta tienen que volver a su sitio".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha señalado que el interés de los menores migrantes no acompañados que entraron ilegalmente en Ceuta el pasado 30 de julio es que "puedan retornar a su país de origen --Marruecos-- y con su familia".

Ha recordado que Marruecos va a participar en la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol 2030 y puede "garantizar los servicios del día a día a sus ciudadanos", indicando que "lo suyo" es que todos los que entraron ilegalmente en Ceuta puedan retornar y que tanto los mayores como los menores estén en su casa "recibiendo, en su caso, la ayuda que sea necesaria, como hacemos en cualquier otro país civilizado".

Vaquero ha dejado claro que el Gobierno de Aragón "siempre" va a cumplir la legislación, puntualizando que otra cosa es que haga uso de "todos los instrumentos legales" para que se cumpla el propósito del Gobierno de Aragón, "que estos migrantes vuelvan a su sitio de origen".

Se ha remitido a las declaraciones realizadas esta semana por el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, para afirmar que "se exigirán y se pondrán en marcha todos los mecanismos legales porque los menores con quien mejor están es con su familia". "El Gobierno de Aragón antepone ese interés superior del menor".

Sin embargo, "aquellos menores que tengan que venir vía aplicación de la ley, como ha ocurrido hasta ahora tendrán que venir", ha continuado Vaquero, puntualizando: "Lo que no podemos es someternos, una vez más, a la política de utilización de los inmigrantes, de su vulnerabilidad, de su debilidad" porque "el señor Sánchez está utilizando la política migratoria para enfrentar, para confrontar, utilizando a todas estas personas como mercancía".

NORMALIDAD DEMOCRÁTICA

"Defender Ceuta es defender la integridad territorial de España", ha proclamado Mar Vaquero, insistiendo en que el Gobierno de España, "con una falta total de acción política, vuelve a poner una vez más en riesgo el día a día y, sobre todo, la normalidad democrática de España".

Vaquero ha manifestado el "apoyo y solidaridad" del Ejecutivo aragonés a todos los ceutíes, reconociendo "el enorme papel" que está desempeñando su presidente, Juan Jesús Vivas, también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios sanitarios, "que están trabajando sin ninguna ayuda por parte del Gobierno central", que "no está haciendo nada" para frenar esta "invasión".

Las condiciones en Ceuta son "cada vez más difíciles, incluso de miedo y de imposibilidad de llevar a cabo la normalidad de una vida cotidiana", ha considerado Vaquero, haciendo notar que "el comienzo de curso, que es uno de los momentos más importantes para las familias a lo largo del año, no ha podido tener una normalidad en Ceuta y la situación es susceptible de empeorar teniendo en cuenta la postura que está tomando el Gobierno de España".

Sobre la agresión sufrida por la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras, el pasado domingo, durante una movilización, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha rechazado "todo tipo de violencia sea en el ámbito que sea" y ha relacionado los hechos con "el problema de seguridad que están sufriendo los ceutíes, que están permanentemente secuestrados en su vida cotidiana", criticando que el Gobierno de España "no ha puesto, absolutamente, ninguna medida".

A su juicio, "es lamentable la posición que están tomando los ministros, la falta de transparencia, la opacidad", considerando que "en un país que realmente respeta la democracia y el Estado de Derecho no se produciría".

"Esto solamente ocurre con un Gobierno como el que tenemos actualmente, totalmente sometido no sabemos a qué tensiones" con Marruecos, lo que "está poniendo muy en riesgo la seguridad".