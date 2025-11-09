Los vecinos de Biscarrués, Ardisa y Ayerbe volverán a concentrarse el 6 de diciembre para reclamar la mejora de la A-125

Reunión de los vecinos de Ardisa, Losanglis, Ayerbe y Biscarrués para decidir las medidas de protesta de cara aa reclamar la reparación de la A-125 - LOLA GIMÉNEZ

BISCARRUÉS (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de las localidades de Ayerbe, Ardisa, Losanglis y Biscarrués volverán a concentrarse el próximo 6 de diciembre a las 12.30 horas para protestar por el mal estado de la carretera autonómica A-125 y reclamar su urgente arreglo, dos años después de la última movilización.

Asílo acordaron en una reunión celebrada el pasado viernes en la que también consensuaron solicitar una nueva entrevista con el director general de Carreteras del Gobierno de Aragón, con el objetivo de que apruebe la ejecución de la obra por vía de urgencia, dado que el proyecto ya está redactado y consideran que puede ponerse en marcha de forma inmediata.

Ponen como ejemplo otras vías ya ejecutadas como la de Tardienta o recientemente comprometidas, como el tramo de Gurrea de Gállego que conecta con la A-23.

Asimismo, los asistentes acordaron contactar con las empresas que hacen uso habitual de esta vía para recabar su apoyo y visibilizar la importancia económica y social de esta carretera para toda la comarca.

Los convocantes de la concentración animan a los vecinos de la zona a acudir a la protesta para la que cada pueblo elaborará pancartas y mensajes reivindicativos que se colocarán en lugares visibles para recordar la urgencia de la intervención.

Los vecinos recordaron que han pasado ya dos años desde la última movilización, tras la cual el director general de Carreteras acudió a la zona y se comprometió públicamente a ejecutar la obra, promesa que todavía no se ha cumplido.

En la reunión se insistió especialmente en el riesgo que corren diariamente todas las personas que utilizan esta vía, cuyo estado actual supone un grave peligro para conductores y peatones. Por ello, se subrayó que la zona sigue esperando un gesto de buena voluntad por parte de la Dirección General de Carreteras, que permita incluir esta actuación en los presupuestos de este mismo año para que las obras puedan iniciarse el próximo ejercicio.

"No pedimos más de lo que se nos prometió hace dos años: una carretera segura y transitable. El proyecto está hecho, solo falta voluntad política", señalaron los portavoces vecinales.

Para dar a conocer esta reivindicación, han grabado un vídeo en el que ponen de manifiesto los peligros a los que se enfrentan a diario escolares, agricultores, trabajadores, ciclistas y familias que no tienen otra alternativa para conectar Ayerbe, Ardisa y Biscarrués.

En la pieza audiovisual, elaborada por Ewa Fañarás --nomadhive.es--, se explica que en 2011, hace ya 14 años, el Gobierno de Aragón se comprometió a reparar la carretera incluyendo la obra en su plan de inversiones, pero la vía, de apenas 5 metros de ancho sin arcenes, sigue siendo "estrecha y peligrosa", con baches, blandones y curvas sin visibilidad.

En 2023 los vecinos se echaron a la carretera para reclamar su reparación inmediata. Entonces, el Gobierno de Javier Lambán redactó un proyecto y se anunció una inversión de seis millones de euros. Una intervención que, según aclaró en diciembre de ese mismo año el actual Departamento de Fomento "solo contemplaba el arreglo de los 38 kilómetros de la A-125 entre el límite provincial con Navarra y el municipio de Erla", dejando orillados los 35 kilómetros restantes.

El actual director general de Carreteras, Miguel Ángel Armino, anunció entonces la firme determinación del Ejecutivo autonómico de renovar la vía por completo en el próximo Plan General de Carreteras de Aragón.

Arminio recordó que él mismo ya la incluyó en el plan 2013-2024 cuando ostentaba ese mismo cargo en el Ejecutivo autonómico de Luisa Fernanda Rudi (2011-2015), un Plan General que los gobiernos posteriores solo ejecutaron al 22%, dejando sin reparar todos y cada uno de los 42 kilómetros que la conforman, pese a encontrarse en pésimo estado de conservación.

El director general se reunió con los alcaldes de la zona para explica la situación: "Ni el proyecto está terminado, ni llegó a haber dotación presupuestaria real", puntualizó entonces. "Sí la va a haber a partir de ahora, gracias a la aprobación de una enmienda a los presupuestos de 2024 presentada por el diputado de Podemos en las Cortes de Aragón y aceptada por el Gobierno de Aragón, mediante la que se van a reservar 100.000 euros para licitar la renovación de la carretera, una vez el proyecto esté acabado y revisado", señaló Arminio.

El compromiso del Gobierno incluyó llevar la renovación total de la A-125 en el próximo Plan General de Carreteras de Aragón, consignar una asignación presupuestaria para licitar el proyecto de obra y la mejora de la conservación ordinara de la vía en tanto en cuanto se lleve a cabo la necesaria tramitación para transformar esta carretera autonómica en una vía más segura y más ancha. Así, a finales de ese año 2023 máquinas y operarios trabajaron en la reparación del firme en aquellos puntos más conflictivos.