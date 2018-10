Los vecinos de Nigüella llevan 24 días sin teléfono fijo por una avería

Publicado 01/10/2018 17:52:49 CET

NIGÜELLA (ZARAGOZA), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento, el consultorio médico y los vecinos de la localidad zaragozana de Nigüella llevan 24 días sin servicio de teléfono fijo por una avería producida el pasado 7 de septiembre por la tarde. "Hemos llamado a Telefónica cinco veces, nos dicen que irán al día siguiente de 12.00 a 15.00 horas, estamos esperándolos y aquí no llega nadie", ha advertido el alcalde de Nigüella, Luis Brusil.

Brusil ha considerado que es "una tomadura de pelo" que la empresa siga, "24 días después de producirse la avería en la localidad, sin enviar a ningún técnico para restablecer el servicio", dejando incomunicados a los vecinos que no disponen de teléfono móvil.

"Estamos hartos de llamar a Telefónica para que vengan. Nos dicen que irá el técnico al día siguiente, pero aquí no llega ni la soga ni el caldero a pesar de que pagamos cada mes, tengamos línea o no", ha aseverado el alcalde.

El pleno de Nigüella celebrado el pasado 8 de septiembre ya dio cuenta de esta avería que "compromete la seguridad de muchos vecinos al encontrarse incomunicados por no disponer de otros medios para estar en contacto con sus familiares o servicios de emergencia en el caso de que les ocurra algo". "Es desesperante que no nos hagan caso por ser un municipio pequeño. Entendemos que no vengan al día siguiente, pero ya 24 días esperando a que vengan a arreglarlo es demasiado", ha sentenciado.