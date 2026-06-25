Los vecinos de Parque Venecia podrán aparcar en solares municipales vacíos sin ser sancionados

Archivo - Parque Venecia tendrá 80 plazas más de estacionamiento y mejorará la circulación en un tramo de Palacio Ducal - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción de Vox, en la que solo se ha abstenido ZeC, en la que se insta al Gobierno de la Ciudad a habilitar y acondicionar de forma provisional, como zonas ordenadas de estacionamiento gratuito en superficie, las parcelas municipales en desuso utilizadas por los residentes de Parque Venecia, "cesando de inmediato la presión sancionadora en estos espacios hasta su total regularización".

También se insta al Gobierno de la ciudad a ejecutar de forma urgente un plan de mejora de las zonas de ocio infantiles, mediante la instalación de bancos de descanso, la instalación de toldos de sombra y fuentes de agua potable, así como la implantación de una nueva área de calistenia para adultos.

El tercer apartado pide al Gobierno de la ciudad acometer la reforma de la conexión peatonal sobre el Canal Imperial de Aragón hacia el barrio de La Paz, procediendo a la nivelación y pavimentación definitiva de la pasarela y aplicando tratamientos antideslizantes homologados en su rampa de acceso para garantizar un nivel 3 de resbaladicidad.

A esta moción, se ha añadido un cuarto punto procedente de una enmienda transaccional del PP en la que se propone al Gobierno de Zaragoza materializar los acuerdos alcanzados por el Gobierno Municipal con el apoyo del Grupo Municipal Vox en Parque Venecia e iniciar los expedientes de cesión al Gobierno de Aragón de los nuevos suelos acordados con los vecinos y las asociaciones de vecinos de Parque Venecia, tanto para la construcción del programa de vivienda pública así como el futuro Instituto de Enseñanza Secundaria (IES).

Durante la defensa de su enmienda, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dado a conocer que el Gobierno de Aragón ha aceptado que en la parcela grande de uso deportivo grande, en el extremo izquierdo se ubicarán las viviendas que inicialmente iban al norte.

De esta forma, se atiende la petición de los vecinos, al igual que ha dado conocer que la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón ha iniciado los trámites para la cesión del suelo del futuro IES en Parque Venecia.

GRUPOS

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha recordado que Parque Venecia está formado por edificios de nueva construcción con plazas de garajes y brinda la oportunidad de hacer modelo diferente para "evitar errores urbanísticos del siglo pasado". A su parecer, el aparcamiento tiene que ser provisional y no un modelo a consolidar.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha dicho que esta iniciativa de Vox es un "acto de contrición" y ha recordado que los vecinos piden algo más ambicioso que estas "migajas de consolación y escenificar un falso apoyo". "Lo que hace falta es planificación urbanística y qué servicios se ofrecen a la ciudadanía no improvisación". Ha propuesto una enmienda 'in voce' en la que se pide elaborar con participación vecinal un mapa de déficits por barrios que garantize los equipamientos suficientes.

La portavoz de Vox, Eva Torres ha replicado que su grupo municipal "no va a engañar a los vecinos porque las zonas de expansión tienen que ir acompañadas de equipamientos y servicios". La moción se puede hacer ya porque hay partida en el presupuesto 2026, ha replicado a ZeC, a quien ha acusado de hacer promesas y querer dilatar el programa Más Vivienda.

Eva Torres ha reiterado que, mientras esos terrenos no tengan otro uso, se habiliten como aparcamiento para no multar a estos zaragozanos cuando dejen sus vehículos en estos espacio vacíos.

La concejal del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, ha dicho compartir el análisis de deficiencias que recoge la moción, pero ha estimado que la moción tiene una limitación al no preguntarse por las necesidades globales y las prioridades por lo que la ha calificado de "insuficiente" y los vecinos "merecen más que una lista de actuaciones".

Cihuelo ha precisado que la transaccional del PSOE pide hacer un estudio integral con todas las entidades vecinales y sociales para "evitar la tentación" de hacer actuaciones de menor inversión "como hace la alcaldesa" e ir a una planificación de las necesidades del futuro.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha anunciado el apoyo a la moción además de trabajar en adecuar parcelas de cesión de cesión del Gobierno de Aragón para viviendas. También se mejorará la zona de ocio infantil porque junto con Arcosur tiene la mayor presión demográfica y por eso tiene escuela infantil y se ha protegido el CEIP María Zambrano de las tormentas que puedan desbordar el barranco de la Muerte.