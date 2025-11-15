Los vecinos de Zaragoza, protagonistas en la gestión y consumo de su propia energía verde

Archivo - Imagen aérea de una perspectiva de Zaragoza, con el río Ebro y la basílica del Pilar a la derecha - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Zaragoza van a ser los protagonistas activos de la generación y consumo de su propia energía renovable, mediante la creación de comunidades energéticas para favorecer el impulso al desarrollo urbano sostenible, en línea con los objetivos de neutralidad climática para 2030 a los que se ha comprometido la capital aragonesa.

'La energía compartida' es el lema de la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza que en colaboración con CIRCE-Centro Tecnológico cuenta, este año, con ayudas procedentes de los fondos europeos Next Generation para su puesta en marcha.

Precisamente, está financiado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dentro de la primera convocatoria del programa de incentivos para la concesión de ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria para la promoción y dinamización de comunidades energéticas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation.

Esta campaña de divulgación e información busca acercar el papel de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), destinada a promover e impulsar las comunidades energéticas en Zaragoza y avanzar en la transición hacia la descarbonización.

Las comunidades energéticas son grupos de personas que se unen de manera voluntaria junto con gobiernos locales o pequeñas empresas, para producir, utilizar y/o gestionar su propia energía renovable.

Entre sus beneficios y ventajas está la reducción de costes y estabilización de los precios de la energía, el impulso de la descentralización y el desarrollo económico local, o el fomento del uso sostenible de los recursos naturales, contribuir a la lucha contra el cambio climático y fortalecer el empoderamiento ciudadano y el colectivismo en el barrio.

INVOLUCRAR A TODA LA CIUDADANÍA

Para dar a conocer el papel de la OTC se han organizado charlas y talleres informativos, entre finales de octubre y principios de noviembre, en los centros cívicos de los distritos del Actur, Parque Goya, Picarral, La Jota, Jesús, Arrabal, La Magdalena, Las Fuentes, La Almozara, Delicias, Parque Roma, Casablanca y Romareda.

De esta forma, se busca involucrar a toda la ciudadanía en este proceso, ofreciendo soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades locales, y promoviendo un futuro más sostenible para todos.

Al respecto, el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha manifestado que la creación de comunidades energéticas y proyectos de autoconsumo de ámbito vecinal y ciudadano es una "pieza clave en un modelo de transición justo".

Con esta iniciativa, "queremos que los ciudadanos sean protagonistas activos en la generación, en el consumo y en la gestión de su propia energía", ha precisado Serrano.

"En el Ayuntamiento de Zaragoza queremos estar cerca de nuestros vecinos aportando toda la información posible, clarificando conceptos, beneficiando a las comunidades energéticas y prestando ese asesoramiento técnico, legal y administrativo que, también, permita que muchos de estos proyectos sean financiables o directamente subvencionables".

"PROYECTO MADURO"

Así, ha avanzado que se va a empezar a poner en práctica en el barrio rural de La Cartuja Baja, donde "ya hay un proyecto maduro" y se va a intentar extender esa estrategia al resto de barrios rurales, en los que sus vecinos muestren un interés en avanzar en esta línea.

Por ello, Serrano ha elogiado la OTC que ha descrito como una herramienta "excelente", que va a ayudar para que los ciudadanos conozcan que este tipo de proyectos "son posibles" y que, además, pueden recibir el asesoramiento tanto en los aspectos más administrativos o técnicos como en los más financieros.

Para el consejero municipal de Urbanismo, es "evidente" que la energía juega un papel "clave" en el desarrollo de las ciudades, que el autoconsumo va a ir ganando peso y, cada vez más, va a protagonizar la mayor parte de las acciones que tengan que ver con proyectos públicos y privados. "Esta capacidad de generación de energía verde, de aprovechamiento y de sostenibilidad también debe estar a una escala vecinal, que entendemos también hace ciudad", ha apostillado.

Por ello, el ámbito de actuación de esta oficina se centra, principalmente, en los barrios rurales de menos de 5.000 habitantes, dispersos por el término municipal de Zaragoza, pero se contempla la posibilidad de replicar la experiencia al conjunto de la ciudad de Zaragoza.

Todos los servicios y actividades que brinda la OTC se pueden consultar online y de forma presencial en las oficinas ubicadas en el Edificio Seminario, en Vía Hispanidad, 20. Además, se puede contactar a través del teléfono 976 721 997, o mediante correo electrónico en 'energiagestion@zaragoza.es'.

LOS SERVICIOS GRATUITOS

Desde la OTC se ofrecen servicios gratuitos de información, acompañamiento y asesoramiento para la creación de estas comunidades energéticas, principalmente en los barrios rurales de la ciudad de Zaragoza.

Los profesionales acompañan durante todo el proceso, facilitando la puesta en marcha y consolidación de cada iniciativa. Con un equipo de más de 300 profesionales, el CIRCE ofrece un servicio integral para el desarrollo y gestión de las comunidades energéticas.

Además, dispone de la herramienta 'Communit-e', diseñada para optimizar la operación, facilitando un control eficiente de datos energéticos y promoviendo la transparencia y participación de los usuarios.

EL PROCEDIMIENTO

En primer lugar, se crea un grupo motor formado por vecinos, asociaciones o pequeñas empresas dispuestas a impulsar el proyecto. Este es el punto de partida para sumar apoyos y definir los primeros objetivos. Después, se procede a la constitución legal mediante la elección de la figura jurídica que se considere más adecuada, ya sea cooperativa, asociación o comunidad de vecinos; y se establecen unas normas de participación claras y democráticas.

En tercer lugar, se definen los objetivos y alcances, que incluye los servicios energéticos que se compartirán y se elabora un plan técnico y económico que asegure la viabilidad y el impacto social del proyecto.

El cuarto hito es acometer la instalación una vez seleccionada la tecnología e instaladores adecuados y con las herramientas de gestión necesarias para un funcionamiento seguro y eficiente.

Finalmente, se hace la denominada 'Operación de la Comunidad', que es la gestión de los recursos, el mantenimiento y la toma de decisiones de forma conjunta, que garantice transparencia y participación continua.

PIONEROS

"En el Ayuntamiento de Zaragoza --ha comentado Serrano-- hemos sido pioneros en muchos de estos proyectos que tienen que ver con la eficiencia energética y autoconsumo compartido y hemos tenido una estrategia en la que sabemos que hay que sortear una serie de dificultades también porque hemos sido pioneros".

A colación se ha referido a los 12 proyectos de colaboración público-privada con una inversión superior a los 36,6 millones, para abastecer las necesidades de la infraestructuras municipal y el excedente se puede aprovechar por la sociedad.

Se ha hecho un estudio de las cubiertas de 181 emplazamientos que determina que hay potencialidad para instalar unos 19,3 megavatios pico (MWp), de los que 11,5 MWp podría estar en cubiertas de colegios y los 7,7 MWp restantes en otros edificios. En total equivale a instalar unos 36.000 paneles solares.

Entre estos proyectos innovadores figura la instalación fotovoltaica en el cementerio de Torrero que generará más de 5.228 kilovatios por hora anuales; las placas solares en diez equipamientos municipales por importe de 325.000 euros.