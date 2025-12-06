Un vehículo choca contra el tranvía en el barrio de Valdespartera

Vehículo que ha impactado contra el tranvía en el cruce de la calle Luces de la Ciudad y el Paseo de los Olvidados. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico entre el tranvía de Zaragoza y un turismo en el barrio de Valdespartera ha obligado a interrumpir el servicio a media tarde de este sábado entre las paradas de Los Olvidados y Mago de Oz en un suceso que al parecer se ha saldado sin heridos.

Ambos vehículos han colisionado poco antes de las 18.30 horas en el cruce de la calle Luces de la Ciudad y el Paseo de los Olvidados, justo cuando el convoy, sentido Parque Goya, estaba a punto de llegar a la parada de Los Olvidados.

En el vehículo viajaba al menos una mujer y una menor de edad que han salido por su propio pie. El turismo en el que circulaban ha sido arrastrado varios metros hasta subirse a la plataforma del tranvía.