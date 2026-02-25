Una veintena de fotografías expresa el rechazo a las guerras y al colonialismo en el 4ºEspacio de la DPZ

La coordinadora de la exposición, Pilar Catalán, y la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones 4º Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) acoge de este miércoles hasta el 29 de marzo la muestra 'No a los conflictos bélicos y al colonialismo', compuesta por 20 imágenes, 22 textos y dos audiovisuales de Emanuela Milonean y Maite Galván.

"El objetivo de la muestra es visibilizar los conflictos bélicos que invaden el mundo y relatar las escenas de horror que por desgracia se dan en muchas partes del mundo", ha destacado la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro, quien ha insistido en que "es importante dar espacio a este tipo de iniciativas y dar voz a quienes persiguen visibilizar este tipo de sucesos".

La exposición, coordinada por los artistas visuales Pilar Catalán y Rubén Enciso, forma parte del proyecto 'Parad las guerras', que entiende el arte y la cultura como herramientas poderosas para mandar mensajes políticos.

Los artistas participantes son Pilar Catalán, Miguel Ángel Domínguez, Rubén Enciso, Virginia Espa, Ignacio Fortún, Rosa Gimeno, Manuel Granados, Antonio Uriel, Alicia Vela, Pilar Viviente, Cris Aznar, Javier Belver, Andrés Ferrer, Gloria García, Karto Gimeno, Julio López Morata, Jesús Antoñanzas, Judith Prat, Ana Palacios y Mapi Rivera.

Tal y como ha detallado Pilar Catalán, a través de poderosas imágenes, la exposición pretende despertar la conciencia, estimular el diálogo, recordar la historia para que no se repita, ayudar y mostrar empatía.

El proyecto del que forma parte la exposición está impulsado por el colectivo Aristas por la paz, una entidad de la que forman parte artistas del todo el mundo unidos para denunciar "el caos de la guerra y los miles de torturas y asesinatos".

Defienden que el arte no puede parar las guerras, pero sí puede colaborar a crear conciencia, visibilizar los conflictos bélicos que invaden el mundo y relatar las escenas de horror asentadas en Gaza, la guerra de Ucrania, las tensiones que crecen entre Cachemira y Yemen o la Fuerza Aérea de Tailandia bombardeando posiciones de Camboya en la frontera.

Catalán ha avanzado también que a esta exposición le seguirán otras dos más --en el Centro Social Joaquín Roncal y en el Colegio de Arquitectos--, una de ellas centrada fundamentalmente en África y la otra desde una perspectiva más íntimida de los conflictos.

La exposición 'No a los conflictos bélicos y al colonialismo' podrá verse en la sala 4º Espacio de la DPZ de martes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas, con entrada libre y gratuita.

ALGUNAS DE LAS FOTOGRAFÍAS

Las instantáneas se preguntan "qué mecánica perversa de lo siniestro asigna las máscaras de los asesinos", como en el caso de una imagen sin título de Antonio Uriel que refleja un antiguo campo de concentración nazi para abordar los miles de niños asesinados en Gaza.

La violencia de los islamistas de Boko Haram en Nigeria, especialmente contra las mujeres, es el tema principal de 'La sabiduría cordial', de Judith Prat, mientras que Carmen Conde rinde homenaje 'A los niños muertos por la guerra' fotografiando estatuas de ángeles.

El genocidio del Tibet protagoniza la fotografía 'Tashi Delek', de Cris Aznar, que representa a una monja tibetana encarnando la soberanía cultural y la residencia pacífica frente a seis décadas de ocupación china que ha causado 1,2 millones de muertos.

La imagen de un puño cerrado, captada por el fotoperiodista Javier Belver, aparece como gesto de resistencia hacia los conflictos armados o genocidios en marcha en Palestina, Sáhara Occidental, Siria, Sudán, Congo o Pakistán, mientras que Jesús Antoñanzas muestra el 'Miedo' de una niña en un campo de refugiados de Ruanda en 1994, donde más de 5.000 niños esperaban a reunirse con sus familias tras el intento de exterminio de la población de etnia 'tutsi' a cargo del gobierno y la población 'hutu'.