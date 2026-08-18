Una veintena de voluntarios recogerá materiales arqueológicos en la cueva de Chaves (Huesca) este jueves

Archivo - Cueva de Chaves. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

HUESCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de voluntarios recogerá materiales arqueológicos en la cueva neolítica de Chaves, en Bastarás (Huesca), este jueves, han informado en una nota de prensa la Universidad de Zaragoza, Apudepa, Ecologistas en Acción, la Asociación Valle de la Gloria de Casbas y la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca.

Tras el arrasamiento de la cueva de Chaves, en 2007, técnicos de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón llevaron a cabo una labor de peritaje, recogiendo materiales arqueológicos esparcidos por la superficie de la cueva a la vez que hacían una valoración de los daños sufridos por el yacimiento arqueológico.

"Casi dos décadas después, el retorno de las investigaciones comienza por trabajos previos, que han consistido hasta ahora en labores de topografía y continuará el jueves, 20 de agosto, con una jornada colaborativa en la que una veintena de voluntarios recogerán, registrando su posición concreta en el suelo de la cavidad, los materiales arqueológicos que, en las visitas públicas realizadas a lo largo del último año, han podido detectarse".

"Esos restos son lo poco que queda de la ocupación neolítica, están descontextualizados de su posición original y no aportan apenas información histórica, por lo que la tarea tiene un interés más patrimonial que científico", han señalado los organizadores de esta actividad.

"En todo caso, se considera necesaria para evitar que esos restos, ya muy deteriorados por el arrastre al que fueron sometidos por la maquinaria pesada, sigan estropeándose con el pisoteo de los visitantes".

En las próximas semanas se completarán las labores topográficas y se emprenderán estudios con georradar y sondeos arqueológicos para valorar la posible conservación de ocupaciones paleolíticas bajo la potente costra que se localizó bajo los niveles neolíticos destruidos. La dirección del proyecto corre a cargo del arqueólogo y profesor del Área de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza Rafael Domingo.