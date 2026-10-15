Veinticuatro bomberos de la Diputación de Huesca toman posesión tras cuatro meses de formación intensiva y prácticas

Equipo de rescate de bomberos al lado de un embalse. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha formalizado este jueves la toma de posesión de 24 bomberos que pasan a ser funcionarios de carrera tras completar cuatro meses de formación intensiva y prácticas.

Ha incluido un curso especializado en la Academia Aragonesa de Bomberos y un exhaustivo programa de prácticas organizado por la Diputación, con formación específica y su integración en los turnos de trabajo de los parques provinciales durante el verano. Su incorporación definitiva culmina un proceso selectivo de oposición libre que comenzó hace poco más de un año y al que optaron 703 aspirantes.

La primera fase de esta formación se desarrolló entre el 8 de junio y el 9 de julio en la Academia Aragonesa de Bomberos del Gobierno de Aragón. Durante cinco semanas, los 24 efectivos recibieron un curso intensivo sobre extinción de incendios de interior y forestales, intervención ante riesgos tecnológicos, rescates en altura y medio acuático, accidentes de tráfico, búsqueda de personas, primeros auxilios y procedimientos de protección civil. Esta preparación combinó contenidos teóricos con ejercicios prácticos en instalaciones especializadas de diferentes puntos de la comunidad.

A esta formación se ha sumado un exhaustivo programa de prácticas organizado por el servicio de la Diputación Provincial de Huesca durante los últimos meses. Los nuevos bomberos han estado integrados en los turnos de trabajo de los parques provinciales durante el verano, siguiendo un calendario obligatorio de prácticas y formación continua.

Esta segunda fase ha permitido complementar los conocimientos adquiridos en la Academia con una preparación más específica, adaptada a los procedimientos operativos, los medios materiales y las características del servicio de bomberos existente en el Alto Aragón. De esta forma, la institución provincial ha dedicado recursos formativos y organizativos a preparar a los nuevos efectivos para el desempeño de sus funciones.

Los 24 bomberos se distribuyen entre siete parques de la provincia: ocho en Villanova, tres en Boltaña, tres en Monzón, tres en Sariñena, tres en Fraga, dos en Barbastro y otros dos en Sabiñánigo. El servicio de bomberos de la DPH centa actualmente con una plantilla de 176 efectivos distribuidos por el territorio altoaragonés.