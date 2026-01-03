Venezolanos en Aragón: "Júbilo" e "incertidumbre" tras el derrocamiento de Maduro

Un grupo de venezolanos celebran la "caída del régimen de Maduro", en la Puerta del Sol, a 3 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

ZARAGOZA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Incertidumbre", "júbilo" y, sobre todo, muchas expectativas son los sentimientos que predominan en la comunidad venezolana en Aragón, que asciende a unas 4.000 personas, tras el ataque aéreo estadounidense sobre el país sudamericano que ha culminado en el arresto y derrocamiento de su presidente, Nicolás Maduro.

Uno de ellos es Wilson García, presidente de la Asociación Civil Ibero-Venezolana y representante en Zaragoza de Comando Venezuela, plataforma política de la líder opositora y último Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

García ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que la comunidad venezolana está viviendo "con mucha expectativa, con mucho júbilo" la captura "del narcodictador y su mujer", aunque mantienen la preocupación dado que las cabezas de la "organización criminal" siguen al frente del país, en referencia a los líderes del régimen que permanecen en Venezuela, y temen que acaben usando a los presos políticos como "escudos" o "rehenes".

Ha subrayado que el apoyo a la operación militar norteamericana es "rotundo" y ha avanzado que espera instrucciones del partido de María Corina Machado para convocar una concentración y celebrar la caída de Nicolás Maduro, que llevaba casi 13 años en el poder. En total, 27 años de chavismo si se suman los años previos de presidencia de Hugo Chávez.

El presidente de la Asociación Civil Ibero-Venezolana ha señalado que lleva desde primera hora de la mañana recibiendo llamadas desde Colombia y Venezuela, en las que se mezclaban tanto la alegría como la preocupación, si bien ha restado importancia a los ataques de Estados Unidos porque, en sus palabras, han sido "muy puntuales" contra bases militares y no contra la población civil.

García ha confiado en que no haya bajas "ni de ellos ni de nosotros" porque los líderes del régimen tienen que pagar "sus crímenes de lesa humanidad". Ha apostado por que "se les respete la vida" a los que quedan en el Gobierno "de momento", para que luego rindan cuentas ante la justicia internacional.

Sin embargo, ha dicho que no teme un enfrentamiento civil porque "el pueblo está desarmado": "La organización criminal son ellos", ha insistido, citando a otros líderes venezolanos como la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez o el ministro Diosdado Cabello. "Espero que con la caída de Maduro depongan sus armas y no arremetan contra la población civil ni busquen como escudo a los prisioneros políticos", ha remachado.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que, en "horas" o "días", estos líderes depondrán las armas y ha hecho un llamamiento a los militares para que "se pongan del lado correcto". De cara al futuro, ha aseverado que habrá un proceso democrático en Venezuela en cuestión de "semanas" ya que los chavistas "nunca habían estado tan acorralados como ahora".

Wilson García ha afirmado que muchos migrantes venezolanos llevan "años" esperando un día como hoy, al que ha denominado "Día V" --de Venezuela-- y que él mismo tenía "la certeza" desde hace semanas de que la caída de Maduro se iba a producir, después de los discursos de Machado en las últimas semanas, que les ha "llenado de energía".

Más incredulidad ha mostrado en declaraciones a Europa Press Raquel Soto, venezolana afincada en Biescas (Huesca) desde hace cuatro años y medio: "Creo que es mentira. Tantas veces hemos tenido la esperanza de que ese gobierno caiga... pero no sé".

Ha reconocido que no esperaban este desenlace y que en su familia --vive con su hijo, su nieto, su hermana y su sobrino, mientras su marido sigue en el país sudamericano-- no saben cómo sentirse: "Hemos llorado, nos hemos callado, son muchas cosas", ha expresado emocionada.

Soto ha indicado que es originaria de la parte interior del país, no de Caracas, por lo que sus familiares están asistiendo a los acontecimientos con similar incredulidad a ellos en España, con "sentimientos encontrados" y muchas "expectativas": "Están como nosotros, todo el mundo está en su casas, todo el mundo tiene miedo".

De momento, sobre el ambiente en las calles, sí que les consta que hay manifestaciones, sobre todo del bando opositor, pero no tienen "gran detalle" ya que sus compatriotas "están igual que nosotros, viendo redes sociales, viendo noticias que no se sabe si son ciertas o no".

De cara al futuro, Soto ha resumido el pensamiento que cree que tienen la mayoría de venezolanos: "Que pase lo que pase, salga bien para todos, pero que salga ya esa gente de una vez, que termine todo, que tenga un nuevo aire Venezuela".

Del mismo modo, ha incidido en que todos los líderes del régimen sean juzgados y detenidos porque "ahí todos son culpables", y ha puesto énfasis en los que todavía permanecen en el poder. "¿Y Diosdado --Cabello--? ¿Y Delcy Rodríguez? ¿Y los demás? Son igual o peor que Maduro", ha remarcado.

Esta venezolana residente en el Pirineo ha considerado que el futuro de su país pasa por que se convoquen unas nuevas elecciones y que en ellas "obviamente que no quede otra vez esa gente, que no quede otra vez el chavismo", aunque ha admitido que tampoco sabe si lo que vendrá después de Maduro "será bueno".