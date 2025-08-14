Las ventas del sector servicios aumentan en Aragón un 7,5% en junio

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Aragón aumentó su facturación un 7,5% el pasado mes de junio respecto al mismo periodo del año anterior, 1,1 puntos más que la media nacional, que fue del 6,4%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en junio con Baleares (+9,20%), Canarias (+8,90%) y País Vasco (+8,80%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura (3,60%), Galicia (3,60%) y Andalucía (4,80%). En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 4,5% en Aragón, 0 puntos

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,8% en Aragón respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Navarra registrando el mejor dato, un 3,37% más, y Andalucía el peor, con una subida del 0,33%.