Las ventas de Volveremos de Zaragoza crecen casi un 30% en 2025 y superan los 81.300.000 euros, la cifra más alta

Archivo - Desde que comenzó la iniciativa, el pasado 19 de mayo, se han realizado 100.000 transacciones - MIGUEL G. GARCÍA - Archivo

ZARAGOZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa Volveremos de incentivos al consumo ha superado, por quinto año consecutivo, el máximo de ventas anuales en los comercios de Zaragoza, con 81.276.749,12 euros en 2025, lo que significa un crecimiento de la facturación vinculada a esta herramienta de más de 18,4 millones de euros con respecto a 2024.

Cada euro de inversión pública, autonómica y municipal, generó un efecto multiplicador de 10,26 euros en los negocios adheridos, casi un euro más que en la campaña de 2024.

Esta mejoría de los resultados se debe a dos cuestiones principales: la primera es la colaboración institucional, que permitió incrementar el presupuesto hasta lograr el más alto de la trayectoria de Volveremos, 8,33 millones de euros, con 4,5 millones del Ayuntamiento de Zaragoza y 3,8 millones aportados por el Gobierno de Aragón.

En segundo lugar, la adecuación de las campañas puntuales durante todo el año gracias a la planificación conjunta que, desde que comenzó este programa, ha mantenido el consistorio con los agentes principales del comercio en la ciudad.

Finalmente, la ejecución del presupuesto se ha situado en el 95 por ciento y el saldo que no se ha consumido hasta el 31 de diciembre se ha vuelto a reintegrar al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno de Aragón, 229.000 y 180.000 euros respectivamente, es decir, en la media de los años anteriores, aunque en el caso municipal, ha descendido ligeramente, 3.000 euros menos, este saldo devuelto.

MEJORIA DE DATOS

Más de 2.000 comercios adheridos a este programa de ayuda al comercio local se beneficiaron de las campañas lanzadas por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, además de ACOMZA, la Asociación Tiendas de Muebles en Zaragoza y Aragón, que repitió su campaña privada con éxito.

El número de transacciones en la ciudad se disparó durante 2025, pasando de 722.000 en el año 2024 a 937.000 en el último ejercicio. Esto supone un crecimiento de 215.000 compras, prácticamente un 30% más. Según los datos estadísticos del pasado año, la media de ventas con Volveremos por cada comercio beneficiario alcanza los 39.321 euros anuales, es decir, 3.276 euros al mes. Esto significa una media de ingresos en cada comercio de casi mil euros mensuales más que la campaña anterior en Zaragoza.

Del total de operaciones, el 12,13% fue realizado por personas de otros municipios, un dato que refuerza la importancia del programa para el comercio local de Zaragoza y mide la interrelación con clientes que visitan la ciudad, entre otras cosas, atraidos por esta herramienta.

Por sectores, alimentación y bebidas registró más de 23.000.000 en ventas, Muebles, Decoración y Hogar superó los 20.000.000 y confección, moda y calzados llegó a casi 11.000.000 de euros.

Por último, Volveremos sigue demostrando su utilidad en todos los distritos de la ciudad y su arraigo. Por códigos postales, el 50.008 de Centro/Las Fuentes, el 50.003 de Casco Antiguo/San Pablo/La Almozara, el 50.018 de Actur y Arrabal y el 50.007 de La Paz/Romareda/San José/Torrero y son los que ocupan los primeros puestos en cuanto a volumen de ventas en los comercios asociadas a este programa de incentivos al consumo.