Ventura asegura que "el tiempo es oro" para pacientes de ictus y apuesta por fomentar la detección precoz

Publicado 29/10/2018 15:18:56 CET

Unas 2.800 personas sufren un ictus cada año en Aragón

ZARAGOZA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, ha asegurado que "el tiempo es oro" para las personas que están sufriendo en ictus, por lo que ha apostado por fomentar medidas que permitan la detección precoz. Este lunes se ha celebrado el Día Mundial de esta enfermedad.

Ventura ha visitado las carpas instaladas por la Asociación Ictus Aragón (AIDA), en la plaza San Francisco de Zaragoza, donde han ofrecido información a los ciudadanos y han concienciado de la importancia de conocer los síntomas para ser atendidos de forma inmediata cuando detecten un ictus, una dolencia que afecta a unos 2.800 aragoneses cada año.

La consejera ha subrayado que es "muy importante" concienciar acerca del ictus, ya que supone "la mayor causa de mortalidad en las mujeres y en las personas mayores de 75 años". "Desde 2009, Aragón cuenta con el Plan de Atención al Ictus, que está dando buenos resultados", ha considerado.

En este sentido, Ventura ha remarcado que, en estos nueve años, la mortalidad ha descendido en un 33 por ciento en las mujeres y en un 38 por ciento en los hombres. "También ha sido muy importante que en 2016 se implantase el Código Ictus con el servicio de emergencias del 061, ya que asegura esa atención precoz, que es lo fundamental".

El programa de Teleictus del Gobierno aragonés es otro de los servicios que ofrece para los pacientes. Este está formado por un grupo de neurólogos que, durante 365 días al año y 24 horas al día, ofrecen consultas donde "definir qué tipo de tratamiento va a precisar una persona y qué centro es más adecuado para su ingreso".

Por último, la consejera de Sanidad ha destacado que Aragón cuenta con un nuevo tratamiento endovascular que tiene efectos hasta seis horas después de haberse producido un ictus y, en algunos casos, hasta 16 horas después. "Dada la importancia de la detección precoz, tener un tratamiento con un margen de seis horas, es un tremendo avance".

FACTORES DE RIESGO

La directora adjunta de la Asociación Ictus de Aragón (AIDA), Paloma Peña, ha hecho hincapié en "concienciar a la sociedad del problema del ictus, porque es una manera de prevenir". Asimismo, ha reivindicado que "se cumpla el Plan de Atención al Ictus de Aragón porque hay puntos que todavía no se han puesto en marcha, como la Unidad de Ictus del Hospital Clínico".

En cuanto a los factores de riesgo, "hay algunos no modificables como la raza, la edad o el sexo, pero hay otros, los más importantes, que son modificables: la hipertensión, el colesterol, la diabetes o el no hacer ejercicio". "Son factores contra los que podemos luchar", ha apostillado Peña, quien ha aconsejado "acudir al médico una vez al año a hacernos un chequeo general".

"Hay que tener en cuenta que una de cada seis personas va a sufrir un ictus a lo largo de su vida. De aquí a unos años se calcula que va a llegar a un nivel incluso pandémico mundialmente", ha lamentado la directora adjunta de AIDA. Sin embargo, "cada vez sobreviven más personas, aunque hay que lograr que las secuelas sean cada vez menores".

DIFICULTAD DEL LENGUAJE

Por su parte, uno de los neurólogos del Hospital Clínico de Zaragoza, Carlos Tejero, ha puntualizado que "el ictus puede manifestarse de formas muy diferentes, desde trastornos del lenguaje, dificultad para mover alguna parte del cuerpo o visión doble".

En concreto, los síntomas más usuales son "no poder comunicarse, no poder mover la mitad del cuerpo y tener inmovilizada una parte de la cara". "Cualquiera de esos tres, debería llevarnos rápidamente a un centro hospitalario", ha recomendado Tejero, al tiempo que ha instado a hacerlo siempre a través del 061 y no en vehículo propio, porque eso permitirá que, a la llegada del paciente al hospital, los neurólogos ya le estén esperando.

"Hemos conseguido mucho en los últimos años y cada vez hay más pacientes sin secuelas o, al menos, sin secuelas que les impidan llevar una vida normal". Según ha dicho este neurólogo, hace diez años "un tercio de los pacientes fallecía, otro tercio quedaba con secuelas de por vida y el resto sobrevivía sin secuelas. Ahora, estamos acercándonos al 50 por ciento de pacientes que sobreviven sin secuelas".

TIPOS DE ICTUS

El 80 por ciento de los ictus es isquémico, es decir, que se produce por la obstrucción de una arteria cerebral, y el 20 por ciento hemorrágicos. Los pacientes con ictus isquémico agudo pueden beneficiarse de algún tratamiento de reperfusión. Hasta septiembre de 2016, el único disponible era la fibrinolisis (la disolución de un trombo con un medicamento aplicado vía intravenosa en las primeras cuatro horas y media después del ictus).

La incorporación del tratamiento endovascular del ictus, que consiste en la extracción mecánica del trombo permitiendo la recanalización del vaso, ha supuesto la oportunidad de dar acceso a un mayor número de pacientes, ya que la ventana para aplicarlo son 6 horas y en algunos subgrupos de pacientes llega hasta 16, ofertando posibilidad de tratamientos a pacientes que o bien no llegan en tiempo o tenían alguna contraindicación para aplicar la fibrinolisis.

Esto ha supuesto reorganizar la asistencia en la comunidad para mejorar los accesos y realizar una rápida selección de los pacientes. Para ello, se designó un centro de referencia para todo Aragón en el Hospital Miguel Servet donde profesionales especializados en neurointervencionismo realizan este tratamiento.

Asimismo, se habilitó el servicio de Teleictus, con neurólogos vasculares de seis hospitales de Aragón, que realizan la selección de los pacientes coordinados con los servicios de urgencias de los hospitales y el 061. Así, se ha pasado de 175 pacientes tratados con fibrinólisis en 2015 a 379 en 2017 (286 fibrinolisis intravenosa y 93 trombectomías).

Durante este 2018 han accedido a trombectomía 109 pacientes y se prevé que el año termine con unos 120 pacientes tratados con trombectomía y más de 300 con fibrinolisis en todo Aragón.

GRIPE

Por otro lado, la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, ha hecho referencia a la campaña de vacunación de la gripe que ha dado comienzo este lunes y que está funcionado "con normalidad". "Hemos recibido muy bien que se modificara justo a tiempo el Real Decreto de Prescripción Enfermera porque suponía muchísimas más esperas".

"Estamos en plena campaña de concienciación porque indudablemente hay mucha falta de vacunación por parte del propio personal sanitario". El año pasado solo se vacunó de gripe un 18 por ciento del personal, "una cifra muy baja", ha concluido Ventura.