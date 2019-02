Vicente Jiménez destaca la "obra ingente" que ha supuesto la restauración de la iglesia de la Magdalena

Publicado 17/02/2019 14:23:33 CET

El arzobispo de Zaragoza ha presidido este domingo la ceremonia de reapertura de la parroquia

ZARAGOZA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, ha destacado al "obra ingente" que ha supuesto la restauración de la iglesia de Santa María de Magdalena, que este domingo ha reabierto sus puertas después de 17 años cerrada por tareas de rehabilitación. También ha agradecido a las distintas administraciones su colaboración en este proyecto.

En concreto, la restauración ha solucionado los problemas de cubiertas y estructuras aéreas, así como de humedades en el subsuelo y partes bajas del muro. La actuación ha tenido un coste de algo más de 4,4 millones de euros, de los que el 44,8 por ciento --cerca de dos millones de euros-- han sido asumidos por la parroquia y la Archidiócesis de Zaragoza.

El Gobierno de Aragón ha colaborado en estas obras asumiendo el 30,3 por ciento del coste, el Ministerio de Fomento con el 16,8 por ciento y la entonces Obra Social de Caja Inmaculada --ahora Fundación CAI-- con el 8,2 por ciento.

Muchos ciudadanos se han acercado hasta la iglesia de la Magdalena este domingo para poder seguir la misa en la que se ha consagrado el altar. Debido a que el aforo de la parroquia está limitado a 300 personas no han podido entrar todos los vecinos que querían, pero esta tarde, a partir de las 18.00 horas, las puertas del templo estarán abiertas para que todos los zaragozanos puedan acercarse a ver el resultado de esta restauración que ha durado casi 17 años.

"Hoy es un gran día para la ciudad de Zaragoza y sobre todo para esta querida parroquia de Santa María Magdalena", ha señalado el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, en declaraciones a los medios de comunicación. En este punto, ha agradecido al párroco, Juan Espallargas, todo el interés que ha puesto durante estos años en que "hoy se viera de nuevo abierta la parroquia, que es la casa de todos, de este barrio querido de la Magdalena".

Ha recordado que el emblema del barrio, el gallo, se encuentra en lo alto de la torre de la iglesia de la Magdalena anunciando "el nacimiento del día, el día es Jesucristo, que nos trae la alegría y el gozo de la salvación". Ha añadido que la restauración ha sido "una obra ingente que ha requerido cuatro fases" y para la que ha habido "una gran colaboración de las instituciones y sobre todo del Arzobispado y la parroquia".

"Hoy queremos dar gracias a Dios por este regalo y este don, porque el barrio, la parroquia, vuelve a su casa y la casa es hogar de fraternidad, de convivencia y de comunión eclesial. Se ha consagrado el altar, el altar es Cristo y en el centro de la comunidad siempre está el Señor que nos llena de alegría, de gozo y de paz, por tanto, es un día para la acción de gracias, para el júbilo, para la felicitación de todos nosotros", ha relatado.

OBRAS

Las obras, iniciadas en 2002, han permitido localizar restos romanos, árabes y cristianos, además de una necrópolis cristiana con 375 cuerpos, que han sido estudiados y vueltos a depositar en el templo. Asimismo, se ha excavado el depósito de inhumación de la cripta, que se sitúa debajo del Retablo Mayor.

La Magdalena es una iglesia del siglo XIV y, durante estas obras, se han encontrado restos anteriores debajo del templo actual, como el alminar de una mezquita, que se utilizó como campanario cristiano a partir del siglo XII, pero que se destruyó cuando se hizo la iglesia actual, así como restos de época romana.

El historiador Domingo Buesa ha destacado que la parroquia está "en una de las zonas más importantes históricamente hablando de Zaragoza". Ha recordado que, donde está ahora la plaza de la Magdalena, estaba ubicada una de las puertas de entrada a la ciudad ya en la época romana.

"Esta zona ya tuvo su importancia en la época romana y musulmana y luego acabará generando el arco de Valencia, que se destruye 1867. Pero en esta iglesia no hay que olvidar que nos han salido restos de las calzadas romanas, nos hemos encontrado grandes tumbas, incluida la del arquitecto Yarza que estaba en la parte de la cabecera de la iglesia, es decir, que de alguna manera aquí podemos testar la historia de Zaragoza", ha sostenido Buesa.

VECINOS

La reapertura de la parroquia ha llamado la atención de muchos zaragozanos que se han acercado para ver la rehabilitación del templo. Entre ellos, la feligresa Carmen Murillo, de 94 años, que fue bautizada en la iglesia de la Magdalena en el año 1924 y que se ha mostrado notablemente emocionada al visitar el templo: "He nacido en este barrio y no me quiero ir de aquí, han hecho un trabajo estupendo con esta restauración".

A partir de esta fecha, la iglesia de la Magdalena ofrecerá dos eucaristías diarias, a las 9.00 y a las 19.30 horas, y los domingos y fiestas especiales, habrá hasta cuatro celebraciones, a las 9.00, 11.00, 12.30 y 19.30 horas. En todos los casos, la misa de la tarde irá precedida del rezo del rosario. Además, se celebrarán de modo habitual los sacramentos del bautismo, la reconciliación y el matrimonio.

Las visitas guiadas al templo y a la torre serán gestionada por Alma Mater --la marca cultural del Arzobispado de Zaragoza-- a partir de Semana Santa. Antes, en marzo, se podrá en marcha un ciclo de conferencias a cargo del equipo de arquitectos y arqueólogos que han hecho posible la restauración. En paralelo, está previsto lanzar una propuesta de conciertos.

La parroquia ha mantenido estos 17 años su actividad, impartiendo la preparación a la comunión y confirmación y, más recientemente, el bautismo de adultos, además de desplegar una actividad caritativa a través de 12 voluntarios de Cáritas y contar con agentes e pastoral penitenciaria.