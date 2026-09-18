El vicesecretario de Igualdad del PP emplaza a todos a luchar contra la violencia machista y la prostitución

1118329.1.260.149.20260918150415 El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, visitan el CAIVIS. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha emplazado a todos a luchar "para que no haya ni una mujer que padezca la violencia machista y para que ni una mujer siga siendo prostituida en este país", añadiendo que "para que no haya mujeres prostituidas en España, Europa y el mundo, no tiene que haber puteros".

De los Santos ha visitado el Centro de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia Sexual (CAIVIS), en Zaragoza, donde ha asegurado que la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, "sabe mucho de puteros" porque "ha convivido con ellos en el Consejo de Ministros" y "se ha visto obligada, o no tanto, a protegerlos" en su anterior etapa en el Gobierno de España.

Se ha referido expresamente al "repugnante" caso de las fiestas del exministro de Tranportes José Luis Ábalos en el Parador de Teruel en 2020, cuando Alegría era delegada del Gobierno en Aragón y "construyó toda una realidad para proteger al hoy condenado a 24 años de prisión, José Luis Ábalos, por entonces hombre fuerte del sanchismo".

"Desde cualquier casa, desde cualquier rincón de este país, tenemos que estar profundamente comprometidos con la lucha frente a las desigualdades, pero sobre todo con la lucha para rescatar a todas estas mujeres".

De los Santos ha proseguido afirmando: "Los que creemos en el feminismo, incluso antes de que el feminismo estuviese manoseado de forma tan impúdica por la izquierda, solo podemos agradecer impulsos como el del presidente Azcón y la vicepresidenta Mar Vaquero con espacios como este", añadiendo que "esto de la igualdad no es ni de derechas ni de izquierdas porque es algo que a cualquier ciudadano de bien nos tendría que alertar".

Jaime de los Santos ha puesto de relieve "el compromiso de todo el Gobierno de aragón con las mujeres, con la erradicación de una lacra que nos interpela a todos y que no es otra que la violencia machista".

El presidente del Ejecutivo regional, Jorge Azcón, y todo el Gobierno "han puesto toda su energía para proteger a las mujeres, especialmente a las que más sufren y que son víctimas de cualquier tipo de violencia machista".

"En este centro de acogida se trabaja en todas las direcciones", ha continuado De los Santos y las profesionales del centro se convierten en "intermediarias" para contribuir a que las vidas de las mujeres víctimas de violencia machista "vuelvan a estar llenas de felicidad para ellas y para sus hijos", ha concluido De los Santos.

CAIVIS, UN SERVICIO "FUNDAMENTAL"

La vicepresidenta del Ejecutivo regional, Mar Vaquero, ha acompañado a De los Santos en su visita al CAIVIS de Zaragoza para que conozca el trabajo que se realiza en el día a día, apuntando que hay CAIVIS en las tres capitales provinciales y "prestan un servicio fundamental a las mujeres".

Vaquero ha realzado lo más importante del CAIVIS son las profesionales que atienden a las víctimas y también la intención de extender su efecto al territorio, que el CAIVIS adquiera "una gran capilaridad" con un servicio telefónico y telemático de 24 horas.

El Gobierno de Aragón encontró en 2023 los tres locales "vacíos", aunque el anterior Ejecutivo cuatripartito liderado por el PSOE recibió fondos para impulsarlos desde 2021.

"Fue una prioridad del Gobierno de PP y Vox, en aquel momento, --2023-- impulsar estos centros para ofrecer recursos a las mujeres", como la asistencia jurídica y psicológica, también social, junto con 12 alojamientos para los casos más graves porque "es muy importante la labor de prevención, de sensibilización, de divulgación, y ofrecer cada vez más recursos para todas estas mujeres".

El Ejecutivo de Azcón triplicó el presupuesto de la atención telefónica y telemática. En 2025 se recibieron 666 consultas por este canal, ha apuntado Vaquero, recordando que también hay una gran biblioteca con 5.000 volúmenes --libros e informes-- sobre violencia machista.

Mar Vaquero ha defendido el feminismo "de verdad" porque "ante los escándalos que hemos visto del Gobierno de España no podemos normalizar ninguna de estas actitudes, ninguno de esos escándalos y esos ataques al feminismo de verdad".