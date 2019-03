Las víctimas del terrorismo piden "verdad, memoria, dignidad y justicia" en el XV aniversario del atentado

Publicado 11/03/2019 14:21:27 CET

Beamonte (PP): "Es nuestra obligación estar con ellos en un día tan señalado y acompañarles"

ZARAGOZA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las víctimas del terrorismo ha pedido "verdad, memoria, dignidad y justicia" en el XV aniversario del atentado yihadista del 11M perpetrado hace quince años en la capital de España, que costó la vida a 192 personas y más de 2.000 resultaron heridas. Además, esta fecha se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

En un acto celebrado frente al memorial a las víctimas del terrorismo, situado en un lateral de la escalinata de la Iglesia de San Juan de los Panetes de Zaragoza, la delegada en Aragón de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Lucía Ruiz, ha leído un manifiesto arropada por el presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte; la portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, y un grupo de vecinos de la ciudad.

Lucía Ruiz ha recordado que el 11M ha sido el atentando "más sangriento en la historia de Europa cometido por un grupo yihadista" y también se rinde homenaje a todas las víctimas del terrorismo.

"Hoy reivindicamos verdad, memoria, dignidad y justicia. Que las familias de las víctimas se vean acompañadas y que desde todos los estamentos estén para ayudarnos, y que las víctimas no se vean fuera de su entorno porque en algunas ocasiones nos hemos sentido un poquito abandonadas".

En declaraciones a los medios de comunicación, Lucía Ruiz ha recordado que en Aragón, los atentados perpetrados por la banda terrorista ETA y por los GRAPO han dejado unas 25 víctimas mortales, al tiempo que ha tenido un especial recuerdo al senador del PP asesinado por ETA, Manuel Giménez Abad, y a las víctimas del atentado de la Casa Cuartel que ella sufrió en primera persona cuando tenía 12 años. Asimismo, ha apostillado que hay tres aragoneses entre los afectados por el 11M.

EVITAR

En declaraciones a los medios de comunicación, Lucía Ruiz ha destacado que para alcanzar los cuatro objetivos que defienden "se tienen que esclarecer todos los atentados sin resolver, que no da la paz, pero reconforta a las víctimas para que no vean que los atentados no quedan en el olvido". Hay unos 53 casos sin resolver en toda España.

Ante la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza no organizar ningún acto conmemorativo a las víctimas del terrorismo, Lucía Ruiz ha dicho que "cada uno hace lo que considera oportuno". "Desde la asociación agradecemos a todos los presentes a este acto", ha apuntado.

"OBLIGACIÓN"

Por su parte, el presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Bemonte, ha subrayado que la asistencia a este acto de cargos electos del PP "es una obligación en un día tan señalado" y ha añadido que la finalidad es acompañar a las familias de las víctimas de forma permanente.

"Entendemos que es nuestra obligación y no cabía otra para defender la libertad". Asimismo, ha lamentado que algunas víctimas "viven su situación en mucha soledad por la distancias que da la muerte de sus seres queridos". "Es lo mínimo que podíamos hacer".

Sobre los homenajes a los etarras que salen de la cárcel al cumplir las penas, Beamonte ha considerado que "cualquier español de bien tiene que ponerse del lado de la víctimas, darse cuenta del sufrimiento que causa el tener familiares muertos o víctimas con secuelas físicas o psíquicas, y que a los verdaderos causantes de ese dolor se le haga un fiesta u homenaje, cualquier español de bien solo puede sentir asco".

En declaraciones a los medios de comunicación, Beamonte ha pedido que los instrumentos del Estado de derecho funcionen para que esas circunstancias no se den. "Nos tendríamos que poner en la piel de esas victimas para darnos cuenta de lo indigno que suponen esas actuaciones y, por encima de todo, tiene que estar el respeto a las víctimas".

La portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, ha afirmado que este es un día en el que "hay que honrar la memoria de las victimas, es esencial no olvidar y mostrar apoyo y respeto a las víctimas del terrorismo".

"Como dice el manifiesto no debemos olvidar la historia del terrorismo en España y debemos mantener vivo el recuerdo de todas las víctimas", ha apostillado.