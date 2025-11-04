Las VIII Jornadas de Periodismo y Repoblación de Urriés (Zaragoza) se centrarán en la cultura

El alcalde de Urriés, Armando Soria; el diputado provincial Alfredo Zaldívar; y el director de las Jornadas, David Remartínez. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Urriés, en la Comarca zaragozana de Cinco Villas, acoge los próximos 7 y 8 de noviembre la octava edición de las Jornadas de Periodismo y Repoblación, que en esta ocasión se dedicarán a la cultura en los pueblos.

Las jornadas se han presentado este martes en la Diputación de Zaragoza (DPZ) con el diputado provincial Alfredo Zaldívar; el alcalde de Urriés, Armando Soria; y el director del evento, David Remartínez.

Zaldívar ha destacado que, desde hace ocho años, Urriés doble su población, de alrededor de 50 habitantes, gracias a estas jornadas "interesantísimas", que en esta ocasión girarán entorno a cómo mejorar los servicios y actividades culturales en los pueblos a través de varias mesas redondas.

El alcalde ha comenzado ensalzando a la Asociación de Mujeres de Urriés porque realiza una labor "imprescindible" en este ámbito. "Si los pueblos llegamos a estar donde estamos es gracias a las asociaciones de mujeres y a las mujeres, que han mantenido esa cultura aunque solamente fuera para mantener las fiestas", ha expresado.

Asimismo, Soria ha recordado que, en esta localidad de las Altas Cinco Villas, hace diez años decidieron que "la cultura tenía que ser la herramienta para la transformación" y que estas jornadas llevan ocho años tratando de "repensar" lo rural y de quitar a la palabra pueblo "esa carga peyorativa".

LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA EN LOS PUEBLOS

"Nos vamos dando cuenta de que lo más importante es sentirte orgulloso de donde vives y tener la posibilidad de que el lugar donde vives tenga actividad, tenga servicios, pero también tenga muchísima cultura", que es "absolutamente imprescindible" como herramienta de transformación, ha recalcado, para lo que la cultura "tiene que salir a la calle, tiene que contarse y tiene que disfrutarse".

En consecuencia, el de Urriés será un congreso "donde la gente viene a hablar y también viene a disfrutar y a sentir", ha señalado el alcalde. Para ello, se abordarán casos de éxito y también de fracaso" porque también es importante "tener los pies en la tierra y saber que no siempre las cosas salen bien".

David Remartínez ha definido estas jornadas como "el verdadero congreso de periodismo de pueblo de España", ya que "quedan pocos" que trabajen y vivan en pequeños municipios.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

A continuación, ha desgranado el programa de esta octava edición, que empezará este viernes, 7 de noviembre, por la mañana, con la sesión '¿Qué ofrecen las entidades locales?', con la participación de la responsable de prensa de la Comarca Cinco Villas, Nuria Asín; la técnica de Turismo de esta misma Comarca, Laura Bernuz; y el técnico de Cultura del Ayuntamiento de Graus, Jorge Mur.

Le seguirá otra mesa redonda bajo el título '¿Qué ofrecen los negocios particulares?', que contará con la intervención de Lucía Ruiz, de Arte en Marcha/Sos Vivo; Óscar Puyo, de Almozandia; y Dani Sancet, de Alternativa Managemente.

Por la tarde, se debatirá acerca de '¿Qué ofrecen los festivales?', en una sesión en la que los protagonistas serán el Festival Gastro-Literario de Morella Negra --Morella, Castellón--, el Festival de Humor Enluquecidos --Luco de Jiloca, Teruel-- y el Festival de Arte Público, Memoria y Despoblación Ababol --Aladrén, Zaragoza--.

Las jornadas se retomarán al día siguiente, sábado, con la mesa redonda '¿Qué proyectos se pueden poner en marcha?' a cargo de Luis Alfonso Castellano, de Diputación de Zaragoza y Lucía López Marco, del proyecto SIMRA.

Posteriormente, tendrá lugar otra mesa redonda bajo el título '¿Cómo pensamos en el futuro?' con Víctor Guiu, profesor de Secundaria y escritor; y representantes de OCRE, Organización Cultural en el Entorno Rural y EVA, Escuela de Verano de Aínsa. Tras las conclusiones, ya por la tarde, se presentarán los libros 'El lugar de las cenizas', de Alicia Sánchez y 'Diario de una Reconstrucción', de Rosa Roca, con actuación musical.