Villagrasa (CHA) insta a Azcón a aclarar si respalda la eliminación de los planes de igualdad que defiende Vox

La portavoz adjunta de CHA en las Cortes, Verónica Villagrasa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de CHA en las Cortes, Verónica Villagrasa, ha instado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a aclarar si conocía, comparte y está dispuesto a respaldar las "graves y preocupantes" medidas anunciadas por su socio de gobierno, Vox, por las que pretende acabar con los planes de igualdad y cuestiona herramientas orientadas a corregir las desigualdades entre hombres y mujeres.

"Los planes de igualdad, ha reivindicado Villagrasa, son instrumentos de política pública que sirven para detectar desigualdades reales, corregir brechas salariales y mejorar la conciliación y garantizar que mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades en el ámbito laboral, institucional y social", por lo que ponerlos en cuestión o directamente eliminarlos "es un retroceso en las políticas que han costado años de consenso social, político e institucional", ha lamentado.

Ante esas intenciones del socio del PP, la parlamentaria aragonesista ha señalado la responsabilidad del presidente Azcón: "No basta con decir que existen discrepancias o que cada partido tiene su posición. Un presidente tiene que decir con claridad si comparte este rumbo o si lo rechaza", ha reclamado.

Villagrasa ha mostrado su preocupación ante los recientes precedentes en los que considera que "el PP ha terminado adaptando su posición a las exigencias de Vox", como en el caso de "los discursos que criminalizan a menores extranjeros no acompañados", los recortes de las políticas de cooperación al desarrollo, el retiro del apoyo institucional a la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza y "cuando el Gobierno ha evitado una respuesta firme en defensa de la libertad de información ante los ataques reiterados de Vox a periodistas y medios de comunicación".

Todos ellos conforman a su juicio "un patrón" en el que "Vox propone, Vox presiona y el Partido Popular va asumiendo parte de ese marco político para sostener la estabilidad del Gobierno, el poder por encima de todo, por encima de Aragón y de los más elementales valores democráticos". Pero para Verónica Villagrasa, "la estabilidad no puede ser un argumento que justifique cualquier cesión ni cualquier retroceso" porque, según ha advertido, esa "supuesta estabilidad política acaba convirtiéndose en una inercia de recortes, cesiones y deterioro".

Y, "cada paso en esa dirección, ha valorado, "genera nuevas grietas, grietas que no genera la oposición, sino su propio socio, aunque el presidente no las quiera ver".

Por todo ello, ha defendido que "gobernar no es aceptar cada nueva exigencia del socio para mantener esa mayoría parlamentaria, sino tener la capacidad de poner límites cuando esas exigencias suponen un retroceso social".

Porque, ha reclamado, "Aragón necesita avanzar en igualdad, no retroceder. Necesita reforzar políticas públicas que funcionan, no desmontarlas por presión ideológica. Y necesita un presidente que lidere el gobierno, no un presidente se limite a ceder y gestionar las condiciones que le impone su socio".