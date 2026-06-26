Villagrasa urge a cubrir vacantes de las OCAs y la consejera responde que el PSOE tiene "mucha responsabilidad"

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón Darío Villagrasa ha urgido este viernes a cubrir el "gran número" de vacantes en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) y en los tres Servicios Provinciales de Agricultura, a lo que la consejera del ramo, Arancha Simón, ha respondido que "las OCAS han sido las paganas de una política de personal arrastrada durante años por todos los gobiernos", que limitó la reposición, en la que los socialistas tienen "mucha responsabilidad".

En una pregunta formulada en el pleno de las Cortes de Aragón, Villagrasa ha insistido en la necesidad que tienen los ciudadanos de "sentirse acogidos, escuchados y que la Administración resuelva sus problemas", algo que no siempre es posible en las OCAs --con un 41 por ciento de persona interino-- y los servicios provinciales de Agricultura por el alto número de vacantes sin cubrir, que ascienden a 68 en este último caso.

Sobre las OCAs, ha alertado del "altísimo" número de vacantes en algunas de ellas, como Zuera --40%--, La Almunia de Doña Godina --37,5%--, Tarazona --50%--, Cariñena --40%--, Alfambra --40%-- o Muniesa --66%--.

La consejera, por su parte, ha asegurado que no ha llegado al departamento a "cruzarse de brazos" ante "una inestabilidad que no se merece nadie".

EN COLABORACIÓN CON HACIENDA

Para ello, ha afirmado que se está actuando ya con medidas "que no salen en los titulares, pero que cambian la vida de verdad de los que están al otro lado del mostrador".

Así, están trabajando con la Consejería de Hacienda y van a proponer que las plazas de las OCAs queden eximidas de los presupuestos de 2027, así como reforzar el sistema de llamamientos, ya que el modelo actual "provoca repeticiones absurdas y retrasa la cobertura".

"Estamos trabajando ya para que las plazas se ofrezcan a todas las listas, sin penalizar a quienes no elijan en el primer momento, porque la burocracia no puede ser la excusa para dejar un pueblo sin servicio", ha explicado, a la vez que ha aseverado que el Gobierno "no va a permitir que --las OCAs-- sigan siendo las que más sufren por errores del pasado".

"Estamos actuando con realismo, pero también con convicción, simplificando procedimientos y cambiando sistemas que no funcionan y priorizando lo que de verdad es importante", ha apuntado Arancha Simón, con el objetivo de que "cuando alguien entra por la puerta de una OCA encuentre a alguien que le ayuda de verdad al otro lado".