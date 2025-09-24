El Villano Films inicia este viernes, en Biescas (Huesca) el rodaje del cortometraje "Entre un mar de árboles"

BIESCAS (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

Las localizaciones oscenses de El Soto de Oliván y el Centro Cívico de Mayores de Biescas, ambas en la provincia de Huesca, son los lugares elegidos por la productora aragonesa El Villano Films para rodar el cortometraje de ficción "Entre un mar de árboles", cuya grabación comenzará este viernes y se extenderá durante todo el fin de semana.

Esta película, con guión de Marta Marín Ostáriz, cuenta con la dirección de Jorge Aparicio García y con la interpretación de los actores: Blanca Lainez, Ignacio Viscasillas, Pedro Endolz, Óscar Sánchez y Jorge Artal.

Lucía y José Luis son dos agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) que regresan a la oficina cuando se percatan de que él ha perdido su walkie talkie. Mientras José Luis sale a buscarlo, al aparato de ella llega la voz de un desconocido que lo ha encontrado. El extraño entabla una conversación con ella, y una conexión especial comienza a surgir entre ambos.

La naturaleza se convierte en una de las grandes protagonistas de esta historia de gran actualidad. Buena parte de la acción transcurre entre un mar de árboles, como muy bien señala el título de la película, una zona poblada de hermosa y variada vegetación y arbolado, situada al borde de un curso de agua, de gran importancia para numerosas especies que encuentran refugio en su intrincada espesura, incluidos los personajes de este cortometraje.

"El cine que hacemos --ha afirmado Jorge Aparicio, director y productor de este cortometraje-- tiene siempre un trasfondo social. Hemos tratado en trabajos anteriores la soledad no deseada de la persona mayor, la prostitución, la xenofobia, el racismo, el olvido, el machismo".

En este nuevo cortometraje ponen el foco en el abandono social y familiar que pueden llegar a sufrir las personas con algún tipo de enfermedad mental, y las posibles consecuencias a las que pueden verse arrastradas. "Hacemos a su vez un canto a la naturaleza, como refugio de cualquier situación adversa del ser humano", ha comentado. Este cortometraje, que cuenta con una subvención del Gobierno de Aragón, se estrenará a finales de este año.

LA PRODUCTORA

La productora zaragozana El Villano Films, creada por Jorge y Manuel Aparicio, pertenece a la asociación cultural del mismo nombre, carente de ánimo de lucro.

Sus fines son el fomento de la cultura en Aragón a través de la producción audiovisual, la producción propia de audiovisuales no comerciales, la colaboración en la promoción y difusión de las obras audiovisuales producidas en Aragón, la exhibición de nuevos trabajos y el apoyo a los realizadores aragoneses y fomento de la producción.

Dentro de la producción propia de audiovisuales no comerciales, El Villano Films ha producido películas documentales y de ficción; largometrajes y cortometrajes, que han tenido un notable éxito y una gran relevancia en el panorama cinematográfico y cultural aragonés.

Con anterioridad a la creación de El Villano Films, Jorge Aparicio, director y productor de "Entre un mar de árboles", ha participado como director, productor, actor y divulgador cultural en numerosos proyectos audiovisuales y teatrales, con diversos premios y reconocimientos.

Entre ellos figuran el Premio Cine y Salud Aragón a iniciativa local; Accésit de finalista "Premios 3 abril" categoría cultura 2022, otorgado por la Asociación de Exconcejales democráticos de Zaragoza; Premio a la mejor dirección 20014 en Valdepeñas (Ciudad Real) por Cuatro Veintes, trabajo con el que también obtuvo el Premio a la mejor idea 2014 Auch (Francia); Premio del público Daroca & Prision Film Fest ("Corazón Helado"), 2012.