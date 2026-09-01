Villanueva de Huerva convierte su órgano de 1607 en el eje de su festival de música antigua

La diputada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, junto al director del festival, Jesús Martín, y Aida de la Fuente, durante la presentación de la tercera edición del Festival de Música Antigua de Villanueva de Huerva. - EUROPA PRESS

La localidad zaragozana celebra del 5 al 20 de septiembre diez conciertos gratuitos con intérpretes nacionales e internacionales

VILLANUEVA DE HUERVA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

Villanueva de Huerva (Zaragoza) acogerá del 5 al 20 de septiembre la tercera edición de su Festival de Música Antigua, con diez conciertos durante los tres primeros fines de semana de septiembre. La programación reúne intérpretes nacionales e internacionales y recorre diferentes épocas y estilos.

El Ayuntamiento de Villanueva financia íntegramente el certamen, nacido hace tres años como una iniciativa entre amigos y que ahora busca consolidarse como propuesta cultural estable desde un pequeño municipio. La Comarca Campo de Cariñena ha colaborado con la afinación del órgano y uno de los conciertos.

El gran protagonista será el órgano histórico de 1607 de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles. El instrumento fue el motivo que impulsó el festival y vive ahora una etapa de especial actividad tras su primera grabación mundial, editada en abril por el sello alemán MDG.

El director, Jesús Martín, ha explicado que el trabajo para cada edición comienza un año antes, con la búsqueda de artistas y el diseño de un programa variado, aunque siempre con el órgano como referencia. Ha destacado el interés de músicos internacionales por actuar en Villanueva, algunos adaptando sus cachés al presupuesto del certamen.

Martín ha defendido que el festival permite dar visibilidad al municipio y contribuir a combatir la despoblación. Ha citado como referencia el Festival de Música Antigua de Daroca y ha señalado que Villanueva quiere ser también un ejemplo para otros pueblos que apuesten por la música antigua, barroca y clásica.

La localidad, a unos 30 minutos de Zaragoza y con buenas comunicaciones, busca atraer público de la capital y otros puntos de la provincia. El objetivo es que los asistentes conozcan Villanueva, consuman en sus establecimientos y encuentren nuevos motivos para regresar.

La diputada de Cultura de la Diputación de Zaragoza ha destacado la capacidad de la cultura para dinamizar los pueblos y generar oportunidades. También ha ensalzado el protagonismo del órgano y la apuesta por que los municipios pequeños sean espacios de creación, patrimonio y actividad cultural.

MÚSICA, PATRIMONIO Y PROPUESTAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El programa comenzará el sábado 5 con la organista polaca Anna Pikulska, que trabaja en Maguncia y realizó la primera grabación mundial del órgano. La jornada incluirá talleres infantiles y una velada medieval de Recreaciones Históricas Ad Astra, con juegos, cantos, danzas y vestuario de época.

Aida de la Fuente, integrante de Ad Astra, ha explicado que el grupo, formado mayoritariamente por mujeres, combina canto a capela, danza y recreación histórica y busca acercar estas actividades a pequeños proyectos. Los talleres recuperarán juegos tradicionales y medievales y acercarán a los niños a los bestiarios y monstruos medievales.

El domingo 6, Viaggio da Venezia a Amsterdam presentará 'El corazón de las Highlands', con poemas de Robert Burns y música tradicional escocesa del siglo XVIII. Después, Rosana Orsini y Marco Orsini-Brescia ofrecerán 'Sacro del Canto', con música sacra de Rossini, Puccini, Donizetti y Bellini, además de piezas para órgano solo.

El sábado 12 actuará Alejandra Escolante con 'De la devoción a la batalla', dedicado a William Byrd, y después el Cuarteto Alicerce interpretará 'Cuartetos de cuerda en la era de la Revolución', con obras de Marcial del Adalid y Jeroni Alday.

El domingo 13 habrá una visita guiada y musicalizada a la iglesia, a cargo del profesor de la Universidad de Zaragoza Jesús Criado Mainar, con piezas de Juan Olmos interpretadas por Escolante. La jornada continuará con Todos los Tonos y Ayres, que combinará música tradicional china con versos de Antonio Gala.

El sábado 19 llegará la representación completa de 'La serva padrona', de Giovanni Battista Pergolesi, a cargo del Ensemble La Clementina. La ópera cómica contará con cantantes e instrumentistas y explicaciones del argumento entre actos y escenas.

La clausura, el domingo 20, reunirá al joven músico Guillem Gironès, que interpretará a Bach con un violonchelo barroco de cinco cuerdas y piezas de órgano, y a Qvinta Essençia, que ofrecerá 'El sentir de mi sentido. Música y poesía amorosa del Siglo de Oro'. Martín ha subrayado la importancia de abrir espacio a jóvenes intérpretes.

UN FESTIVAL GRATUITO COMO RECLAMO PARA EL MUNICIPIO

Todos los conciertos serán gratuitos, aunque la organización utiliza invitaciones para controlar el aforo de la iglesia. Las reservas pueden solicitarse al Centro de Interpretación de Dinosaurios de Zaragoza por teléfono o WhatsApp, indicando nombre, acompañantes y jornadas a las que se desea asistir.

La respuesta ya ha superado las previsiones. Martín ha señalado que se han repartido más de 400 invitaciones y que el objetivo es alcanzar unas 600 personas entre los seis días de conciertos, con asistentes de Villanueva, Zaragoza y otros municipios de la provincia.

La organización quiere que la llegada de visitantes tenga también un impacto en la economía local. Busca que quienes se desplacen conozcan sus paisajes, patrimonio y establecimientos. Los domingos se celebrará un 'Banquete musical' en el salón del Ayuntamiento, con alimentos y vinos de la tierra, para el que será necesaria invitación previa.

El órgano histórico continuará en el circuito de conciertos de la Diputación de Zaragoza, lo que permitirá mantener la actividad alrededor de un instrumento que ha pasado de ser el origen del festival a convertirse en uno de los principales elementos patrimoniales de la localidad.

Con esta tercera edición, Villanueva quiere consolidar una propuesta que une música antigua, patrimonio y dinamización local. La programación se prepara con cerca de un año de antelación y busca demostrar que los pequeños municipios pueden acoger artistas de primer nivel y atraer público de fuera.

La recuperación y mantenimiento del órgano son pilares de la iniciativa. También lo son la variedad de la programación y la llegada de visitantes, elementos con los que Villanueva quiere situarse como referencia para otros pequeños municipios aragoneses.