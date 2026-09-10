Villanueva de Sijena reinventa la forma de acercarse a Miguel Servet con visitas teatralizadas, circo y danza

Villanueva de Sijena celebra este sábado una jornada sobre Miguel Servet con visitas teatralizadas a su casa natal - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SIJENA.

VILLANUEVA DE SIJENA (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Villanueva de Sijena apuesta por renovar e innovar la forma de divulgar la figura del teólogo y científico, Miguel Servet, y acercarla a nuevos públicos para lo que el próximo sábado, 12 de septiembre, se celebrará una jornada especial que combinará patrimonio, divulgación y artes escénicas, incluyendo una serie de visitas teatralizadas a la Casa Natal de Miguel Servet.

La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización que impulsa el Ayuntamiento junto al Instituto de Estudios Sijenenses Miguel Servet, con el objetivo de ofrecer una experiencia más atractiva, actual y participativa en torno a uno de los personajes más universales de Aragón.

Bajo el título 'La sombra y la ceniza', la programación ha sido concebida por Viridiana Centro de Producción Teatral y propone distintas formas de aproximarse a Servet a través de la palabra, la música, la danza y el circo.

La propuesta parte de su biografía y de algunos de los grandes temas que marcaron su trayectoria, desde sus orígenes y su pensamiento hasta su aportación a la medicina y su defensa de la libertad de conciencia.

El alcalde de Villanueva de Sijena, José Jaime Castellón, ha señalado que el objetivo es que Miguel Servet "deje de percibirse como una figura lejana y que se puedan encontrar nuevas formas de acercarlo al público".

Castellón ha subrayado, además, que este tipo de propuestas forman parte de una estrategia más amplia para reforzar la proyección cultural de Villanueva de Sijena. "Tenemos un patrimonio excepcional y una figura universal, pero el reto está en saber contarlos con herramientas del presente. No se trata solo de conservar, sino también de interpretar, divulgar y generar nuevas experiencias", ha añadido.

LA CASA NATAL, EJE DE UNA NUEVA FORMA DE DIVULGACIÓN

La jornada comenzará a las 16.00 horas en la Casa Natal de Miguel Servet con la presentación del libro 'La circulación menor de la sangre', a cargo de su autor, Daniel Moreno Moreno, consejero del Instituto de Estudios Sijenenses Miguel Servet.

A partir de las 17.30 horas se desarrollarán las visitas teatralizadas, con nuevos pases a las 18.30 y 19.30 horas y aforo limitado aunque no es necesario reservar con antelación.

Las visitas permitirán acercarse a la figura de Servet desde un planteamiento distinto al de una visita convencional. Este primer espacio de 'La sombra y la ceniza' se centra en su infancia, su familia y sus orígenes, vinculando la propia Casa Natal con las primeras inquietudes de un hombre que acabaría cuestionando muchas de las certezas de su tiempo.

La propuesta combina referencias históricas, música de época y una atmósfera cercana para presentar al Servet más joven, antes del médico, del teólogo y del pensador perseguido. Se trata, por tanto, de convertir el propio espacio patrimonial en parte del relato y de avanzar hacia una experiencia en la que el visitante pueda establecer una relación más directa con el personaje.

"La Casa Natal es el lugar idóneo para empezar a contar a Servet de una forma diferente. Si conseguimos que el visitante no solo reciba información, sino que viva una experiencia y se haga preguntas, estaremos dando un paso muy importante", ha señalado el alcalde del municipio.

En la misma línea, el director del Instituto de Estudios Sijenenses Miguel Servet, Alberto García-Mir, ha subrayado la necesidad de explorar nuevas fórmulas de divulgación.

"Nuestro reto es conseguir que Miguel Servet deje de ser solo una figura estudiada y pase también a ser una figura vivida. Para eso tenemos que explorar nuevos lenguajes, nuevas formas de contar y nuevas experiencias que despierten la curiosidad del público", ha abundado.

UNA JORNADA PENSADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La programación continuará a las 18.00 horas en la plaza Miguel Servet con un espectáculo circense dirigido al público infantil. El cierre llegará a las 22.30 horas en la plaza Mayor con un espectáculo de circo, danza y teatro también inspirado en la figura de Miguel Servet.

La propuesta se plantea como un recorrido visual por algunos de los grandes episodios de su vida y utiliza distintos lenguajes escénicos para hablar de su pensamiento, sus descubrimientos y su destino final.

Uno de los pasajes se adentrará en su interés por los astros y la relación entre conocimiento, creencia y herejía, mediante una escena basada en la danza y el movimiento. Otro pondrá el foco en su principal aportación médica, la circulación pulmonar de la sangre, representada a través del circo y de una gran tela roja que simboliza la sangre, la vida y el conocimiento.

El recorrido culminará con una escena dedicada a la persecución de Servet y su muerte en la hoguera, en la que el fuego adquiere un doble significado: el del castigo y el de unas ideas que no pudieron ser apagadas.

La propuesta busca cerrar así el viaje por su biografía con una imagen de fuerte carga simbólica ligada a la memoria y a la libertad de pensamiento.

La actividad está promovida por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, con producción de Viridiana Centro de Producción Teatral, la participación del Instituto de Estudios Sijenenses Miguel Servet y el patrocinio del Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca.