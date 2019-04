Violeta Barba (Podemos) destaca que España elige "políticas progresistas"

Publicado 29/04/2019 1:54:34 CET

Reconoce que le hubiesen gustado mejores resultados para Unidas Podemos pero advierte de que no son extrapolables a las autonómicas

ZARAGOZA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Análisis Político de Podemos Aragón y candidata a la Alcaldía de Zaragoza, Violeta Barba, ha afirmado que los españoles han elegido este domingo "políticas progresistas". Ha reconocido que le hubiese gustado que Unidas Podemos hubiese obtenido unos resultados mejores, pero ha advertido de que estos datos no son extrapolables a los comicios autonómicos y municipales del 26 de mayo.

Barba ha realizado estas declaraciones este domingo después de que se hayan conocido los resultados de las elecciones generales. En Aragón, con el 99,9 por ciento escrutado, PSOE es la primera fuerza política en el Congreso con 5 escaños y el 31,72 por ciento de los votos; le sigue Ciudadanos con 3 escaños y el 20,54 por ciento de los votos, PP con 3 y el 18,92 por ciento, Unidas Podemos 1 con el 13,57 por ciento y Vox 1 con el 12,20 por ciento.

El diputado obtenido por Unidas Podemos es el de la provincia de Zaragoza, por lo que el escaño lo ocupará Pablo Echenique. Con estos resultados, la formación morada ha perdido el parlamentario que obtuvo por Huesca en 2016.

En el Senado, al igual que en los anteriores comicios, se quedan sin representación. Con más del 89 por ciento escrutado en la Cámara Alta, los 12 senadores aragoneses se reparten entre PSOE, con 9; PP con 2 y Cs con 1.

No obstante, la secretaria de Análisis Político de Podemos Aragón ha destacado los resultados nacionales, donde, en el Congreso, PSOE ha logrado 123 escaños y Unidas Podemos 35, con más del 99 por ciento escrutado. "Había dos opciones, la España del blanco y negro, la España del trío de Colón, o la España de las políticas progresistas, de la búsqueda de acuerdos y de mirar hacia delante y al futuro".

Así, ha incidido en que los españoles han hablado en las urnas con una alta participación --del 78 por ciento en Aragón-- "muy pocas veces vista en unas elecciones generales". Ha reconocido que, desde Unidas Podemos, hubieran querido "un resultado mejor", pero ha remarcado que hay que alegrarse porque "esas políticas de derechas, claramente reaccionarias, xenófobas y machistas, no van a ser una realidad, si así lo quiere el PSOE".

LLEGAR A UN ACUERDO

En este contexto, ha recordado que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado esta misma noche electoral que están abiertos "a llegar a un acuerdo" con el PSOE. Un discurso que ha sido seguido con atención en la sede de la formación morada en Aragón, donde los asistentes han aplaudido cuando Iglesias ha dicho que "quien no entienda que España es plurinacional no entiende España".

"Vamos a explorar la posibilidad de un gobierno de coalición y creo eso que es una muy buena noticia porque la España del blanco y negro no va a ser una realidad", ha remarcado Violeta Barba. Ha mostrado su alegría porque el país vaya a seguir la senda de la "España de futuro, diversa, inclusiva y de acuerdos", un modelo por el que ha remarcado que apuesta Podemos en Aragón y en Zaragoza.

"Habríamos querido unos resultados mejores, pero hoy es un día de alegrarnos por la España que viene, que será una España con Unidas Podemos y el PSOE, que ha ganado las elecciones, al frente, si así lo quiere Pedro Sánchez".

ELECCIONES AUTONÓMICAS

La secretaria de Análisis Político de Podemos Aragón ha expuesto que los resultados de estas elecciones no se pueden extrapolar a la situación aragonesa. Ha recordado que hay partidos que no se han presentado a estos comicios --CHA y PAR-- y que la candidatura de Unidas Podemos "no se va a reeditar como tal", ya que la formación morada no ha llegado a un acuerdo con Izquierda Unida.

"Eso no quiere decir que sea negativo, nosotros vamos a seguir intentando hacer la mejor campaña posible y creo que los resultados de hoy no son extrapolables porque las candidaturas no son las mismas, la situación aragonesa no es la misma, el PSOE no es el mismo y, por lo tanto, nosotros aspiramos a estar a la cabeza de ese resultado". Además, ha mencionado que para las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo "todavía" queda un mes.