El vivero de la Diputación de Huesca comienza el reparto de la flor de otoño a 50 ayuntamientos

HUESCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vivero de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha comenzado este miércoles el reparto de la campaña de flor de otoño de 2025, a la que se van a acoger cincuenta ayuntamientos de todo el Alto Aragón. En total se van a distribuir más de 17.600 plantas.

Un año más, la institución ha abierto la campaña que cada otoño pone a disposición de los ayuntamientos y otras entidades locales del Alto Aragón flores y plantas para adornar parques y jardines de la provincia. Medio centenar de municipios han hecho solicitud para esta campaña en la que se van a repartir 17.604 plantas, sobre todo pensamientos y coles ornamentales.

Este miércoles van a recoger las flores los primeros 25 ayuntamientos y mañana jueves lo harán los 25 restantes.

Tras esta entrega el vivero provincial comenzará ya a trabajar en la próxima campaña de primavera. Todos los ayuntamientos han hecho ya las solicitudes para las flores y plantas que se entregarán en mayo de 2026.