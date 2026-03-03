La vivienda y la crisis habitacional centran las VII Jornadas de Justicia Social de la Universidad San Jorge

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad San Jorge (USJ) ha celebrado este martes en Zaragoza las VII Jornadas sobre Justicia Social, un foro que en esta edición ha puesto el foco en el acceso a la vivienda y en las posibles respuestas ante la actual crisis habitacional. El encuentro ha reunido a expertos del ámbito académico, social e institucional con el objetivo de reflexionar sobre uno de los principales desafíos sociales del momento.

La rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, ha inaugurado la jornada destacando que este foro constituye "un espacio abierto y plural, un lugar donde la inteligencia y la sensibilidad se ponen al servicio del bien común". En su intervención, ha defendido que la formación universitaria debe ir más allá de la capacitación técnica y apostar también por el compromiso social.

"Formar profesionales competentes no basta si no formamos ciudadanos capaces de mirar al otro y de comprometerse", ha afirmado Carrascal, quien ha subrayado que la justicia social implica "garantizar oportunidades reales, reducir desigualdades, proteger a quienes quedan al margen y construir instituciones más accesibles y más justas".

La rectora ha incidido en el carácter transversal del concepto de justicia social, que atraviesa ámbitos como la economía, la educación, la salud, la cultura, la legislación, la ética o el diseño de las ciudades. En este sentido, ha defendido que "tanto la Universidad como el Grupo San Valero tienen un papel irrenunciable en la aportación de evidencia, la formación de criterio y la apertura de espacios de conversación que eduquen en responsabilidad". La jornada ha contado también con la presencia de la Justicia de Aragón, ejemplo de colaboración institucional para la protección de derechos.

LA VIVIENDA, UN PROBLEMA CRECIENTE

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha defendido durante su intervención la necesidad de avanzar hacia una sociedad "más justa, cohesionada y en paz". Según ha señalado, la justicia social pasa por "eliminar la brecha entre la población más rica y la más pobre, promover trabajos dignos y lograr un óptimo nivel de bienestar social", y ha destacado el papel esencial de la educación para fomentar la empatía y el respeto.

Gimeno ha advertido de que el acceso a la vivienda atraviesa una situación especialmente compleja. "Nunca ha tenido un fácil acceso, pero ahora mismo se está convirtiendo en algo dificilísimo para un importante número de personas, de cualquier edad", ha afirmado. Incluso, ha añadido, hay personas mayores que se ven obligadas a compartir vivienda porque su pensión no es suficiente. Ha subrayado que "no tener un hogar, una morada, supone una situación clara de exclusión social".

En el caso de Aragón, ha indicado que las problemáticas más extendidas que llegan a la institución están relacionadas con la vivienda, seguidas por cuestiones de salud, empleo y acceso a necesidades básicas. Se reciben reclamaciones tanto de entidades como de particulares que solicitan ayudas al alquiler, mayor agilidad en su concesión o el impulso de vivienda protegida en régimen de arrendamiento. También se plantean conflictos derivados del impago de rentas y la necesidad de mediación entre propietarios e inquilinos.

Ante este escenario, la institución ha planteado la necesidad de una reforma legislativa que permita reclamar ante los tribunales determinados aspectos del derecho a la vivienda, así como la simplificación de trámites para disponer de más suelo destinado a este fin. La escasez de oferta en el mercado del alquiler, la retirada progresiva de viviendas hacia usos turísticos y la necesidad de incrementar las ayudas sociales agravan la situación, según ha apuntado.

NUEVOS PERFILES DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

El programa ha continuado con la proyección del cortometraje 'El nuevo barrio', de Víctor Izquierdo, y una mesa redonda titulada 'Necesidades, perspectivas y posibles soluciones a la crisis habitacional'. En el debate han participado la secretaria general de Cáritas Zaragoza, África Navarro; el profesor de Derecho Urbanístico de la Universidad San Jorge, Luis Javier Solana; y el arquitecto y vicedecano del Colegio de Arquitectos de Aragón, Felipe Munuera Gil.

Durante la mesa se ha puesto de manifiesto la creciente dificultad de numerosos ciudadanos para mantener un hogar. Según se ha expuesto, muchas personas deben destinar entre el 50% y el 60% de su salario al pago de la vivienda, un porcentaje que compromete seriamente la cobertura de otras necesidades básicas.

Desde Cáritas se ha alertado de un cambio en los perfiles atendidos. La mayoría de quienes acuden a la entidad viven en régimen de alquiler o realquiler de habitaciones, una fórmula cada vez más extendida ante la imposibilidad de acceder a una vivienda completa. Predominan las familias monoparentales con uno o dos hijos y personas migrantes, cerca de la mitad en situación administrativa irregular. También se detecta un aumento de personas con empleos precarios que, pese a tener ingresos, no logran acceder a una vivienda digna, así como personas directamente sin alojamiento.

Durante el debate se ha recordado que, tras la crisis económica de 2008, emergió el perfil del trabajador pobre, y se ha advertido de que, si los poderes públicos no dinamizan el mercado y acompasan el crecimiento económico con políticas eficaces, la situación continuará agravándose.

La jornada ha concluido con la clausura a cargo del presidente del Patronato del Grupo San Valero, Pedro Baringo, quien ha cerrado un encuentro que busca consolidarse como espacio de reflexión y diálogo en torno a la justicia social y los retos que afronta la sociedad actual.