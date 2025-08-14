Los Voluntarios de Zaragoza acompañan a los residentes de la Casa de Amparo en un paseo diario - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Voluntarios de Zaragoza acompañan a diario a los residentes de la Casa de Amparo en un paseo por el centro de la ciudad, ofreciéndoles la posibilidad de salir a la calle y de recorrer los lugares que deseen.

Este momento es para ellos uno de los más esperados del día, porque salir a la calle, tomar el sol y ver a la gente pasear mejora considerablemente su bienestar, según indican los profesionales del centro municipal.

Además, muchos de ellos, sin familiares cercanos, solo pueden salir a la calle, gracias a la labor desinteresada de los Voluntarios de Zaragoza.

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, junto a la concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa, han acompañado este jueves a los voluntarios en uno de estos paseos, que tienen lugar todos los días, también el fin de semana.

DOBLE BENEFICIO

Esta actividad es posible gracias a 26 voluntarios que, organizados en grupos y en diferentes horarios, realizan una labor altruista que impacta positivamente en las personas mayores de la Casa de Amparo.

"Vuestra ayuda es imprescindible porque sin vosotros no podríamos hacer esta actividad, que va mucho más allá del paseo por la calle. Tomar el sol, el aire, ver a la gente en la calle ya tiene un valor en sí mismo y mejora la salud", ha comentado Mendoza.

Pero, además, tiene también otro valor realmente importante para la vida de los residentes. Los voluntarios ofrecen conversación y compañía en cada una de estas visitas, estableciendo auténticas relaciones y vínculos personales que mejora la calidad de vida y combate la soledad.

"Con vuestra presencia mejoráis el estado de ánimo de los residentes, una labor humana que desde el Ayuntamiento os agradecemos profundamente", ha recalcado Mendoza.