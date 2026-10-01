Volveremos Especial Obras ofrecerá descuentos del 15% entre el 5 y el 10 de octubre con una partida ilimitada

El consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno, presenta la campaña 'especial obras' del Volveremos, en lacalle Doctor Iranzo, junto a la gerente de la Asociación de Comerciantes Las Fuentes, Aurora Sáchez - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de incentivos al consumo, Volveremos Especial Obras, dotado con una partida ilimitada, ofrecerá descuento de hasta el 15 por ciento entre el 5 y el 10 de octubre en los establecimientos afectados por trabajos en la calzada.

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha presentado esta campaña 'especial obras' de Volveremos, en un establecimiento de la calle Doctor Iranzo, situado en el distrito de Las Fuentes, junto a la gerente de la Asociación de Comerciantes Las Fuentes, Aurora Sáchez.

Carlos Gimeno ha recordado que se trata de una campaña financiada "única y exclusivamente" por el Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que el descuento en las compras pasa del 10 al 15 por ciento.

Forman parte todos aquellos comercios adheridos, de forma voluntaria, al programa Volveremos, que se encuentran en calles en obras, tanto en curso como en la calle Doctor Iranzo, como en la que llevan varios meses o aquellas que justo acaban de terminar cómo puede ser la avenida Valencia.

"Se puede adherir todos los comercios en cuyas calles durante este último año han estado afectadas por obras en ese periodo de más de seis meses", ha apostillado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gimeno ha recordado que esta es una de las tres medidas que el Ayuntamiento de Zaragoza ofrece a los comercios afectados por obras. Otra son las bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE); y la tercera las ayudas de 400 euros mensuales para los que han visto afectada su cifra de negocio.

También ha comentado que dados los "buenos resultados" de esta campaña en la zona de la avenida César Augusto se quiere volver a repetir.

"Hacemos un llamamiento --ha animado Gimeno-- a esas 85.000 familias para que aprovechen de estos seis días para dejarse ver, transitar y comprar por estas calles que están en obras y que entre todos podamos ayudar al pequeño comercio que, de mejor o medio o peor manera, están asumiendo estas obras y que los resultados, una vez que se acaban las obras, nos transmiten que son espectaculares en como luego incrementan su cifra de ventas".

El consejero municipal ha confiado en que ese 15 por ciento sea un "impulso importante" antes de las fiestas del Pilar para comprar lo que se necesita para equiparse y para dar ese "pequeño empujón al pequeño comercio y que esas más de 84.000 familias puedan disfrutar con unos descuentos".

UNOS 50 COMERCIOS AFECTADOS

En el distrito de Las Fuentes las calles incluidas en el 'especial obras' de Volveremos son Doctor Iranzo y Matadero, a las que se suman también las ubicadas en otras zonas de la ciudad como calle Utrillas, avenida Navarra, Gil Morlanes, Jerusalem, plaza San Miguel, Coso, avenida Valencia, Pedro Cerbuna, Manuel Lasala, Genoveva Torres, Catalina Salazar, De la Luz, Viva España, Carrera del Sábado, avenida Juan Pablo Bonet y Doctor Lozano.

En total, son cerca de 50 comercios de diferentes sectores los que pueden beneficiarse de esta herramienta, que forma parte de la estrategia de respaldo al tejido de microempresas, autónomos y pymes.

El consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia ha afirmado que Zaragoza está viviendo una transformación "necesaria para construir una ciudad más amable y mejorar la calidad de vida de los vecinos de los barrios", una realidad que, por otro lado, pueden generar molestias y dificultades a los negocios que desarrollan su actividad en esa zona mientras duran las obras.

"Desde el Ayuntamiento queremos estar al lado de nuestros comerciantes y acompañarles durante este proceso. El comercio de proximidad es vital para la economía y para la actividad de Zaragoza, genera empleo, dinamiza nuestros barrios y da vida a nuestras calles, y no podemos permanecer ajenos a las dificultades que puedan atravesar mientras se desarrollan las obras", ha señalado.

Volveremos permite actuar con flexibilidad y adaptar esta herramienta a las necesidades concretas de nuestros comercios, ha apuntado Gimeno.

"TODOS SON IMPORTANTES"

La gerente de la Asociación de Comerciantes Las Fuentes, Aurora Sáchez, ha agradecido esta iniciativa porque ante los incovenientes que generan las obras "se está intentando, y de momento se está consiguiendo que les afecte lo menos posible, sobre todo, a los comerciantes".

Ha comentado que al implantar este especial obras de Volveremos los consumidores se animan a transitar hasta aquí, además se han mejorado los pasos para acceder a la calle y a la zona de carga y descarga que beneficia a los comercios a los que se informa desde la asociación para recordarles que "todavía están en plazo de adherirse" ya que vence el próximo lunes.

Sáchez se ha mostrado convencida de que esta campaña "va a ayudar mucho" porque se centra en este barrio y en otras calles de la ciudad en obras y "favorecerá a los comerciantes" el habilitar una campaña propia.

En la calle Doctor Iranzo se han sumado 7 comercios, pero en el conjunto de la ciudad son unos 50 establecimientos afectados por obras que se han adheridos, pero se estima que pueden rondar los 200 y que también se pueden acoger a las otras bonificaciones.

"Aunque pueda parecer que la cifra de 7 comercios en el caso de Doctor Iranzo son pocos, no lo son porque todos los comercios son importantes y para sus propietarios, para cada uno de ellos que está sufriendo las obras, es importantísimo", ha recalcado Aurora Sáchez.

Asimismo, ha elogiado que las obras en esta calles se hayan dividido en dos tramos porque puede beneficiar a más comercios que se quieran adherir.

OTRAS CAMPAÑAS

Esta campaña se suma a otras de Volveremos impulsadas desde septiembre, como la Vuelta al Cole que ha contado con un presupuesto y que ha alcanzado los 2.976.608 euros. Pensada para aliviar a las familias la cuesta de septiembre, esta campaña ha generado en los comercios unas ventas de 19,3 millones de euros, gracias a las compras realizadas por 66.523 familias.

Además, esta misma semana se ha puesto en marcha la campaña especial muebles, entre el 28 de septiembre y el sábado 3 de octubre, con la financiación aportada por la Asociación de Tienda de Muebles de Zaragoza (ACOMZA).

Solo el año pasado las ventas en las tiendas asociadas superaron el millón de euros gracias a las 830 transacciones realizadas por 700 usuarios. Mientras, en los monederos de la aplicación se acumuló más de 60.000 euros, por lo que se espera un impacto similar este año.

IMPACTO DE VOLVEREMOS EN 2026

A lo largo de 2026 y teniendo en cuenta el impacto de la primera edición del Volveremos del pasado mes de junio, 84.846 usuarios únicos han realizado compras relacionadas con Volveremos en los comercios adheridos, generando 36.297.000 euros en ventas.

En cuanto al número de establecimientos, más de 2.100 comercios ya han realizado durante 2026 alguna ventas relacionada con Volveremos, extendiendo el impacto del programa entre el tejido comercial de la ciudad, ha indicado Gimeno.

"El hecho de que más de 2.100 establecimientos hayan registrado este año alguna venta vinculada al programa demuestra el alcance de esta iniciativa y su capacidad para generar actividad en el pequeño comercio", ha apuntado Gimeno, quien ha destacado que detrás de cada compra hay un negocio de proximidad que "mantiene su actividad, genera empleo y contribuye a dinamizar la vida de nuestros barrios".

Por último, ha animado a gastar la cantidad almacenada en los monederos de la aplicación. De momento, se han utilizado 801.420 euros en 2026, por lo que todavía quedan 1.700.000 euros para compras realizadas hasta el 31 de diciembre, que es cuando finaliza el plazo.