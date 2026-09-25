Volveremos impulsa una nueva campaña del sector del mueble en 54 establecimientos aragoneses

Presentación de la nueva campaña Volveremos del sector del mueble en 54 establecimientos aragoneses - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector del mueble vuelve a sumarse a Volveremos con una nueva campaña que se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre en 54 establecimientos de Aragón, 44 de ellos ubicados en Zaragoza.

La iniciativa, impulsada por la Asociación de Comerciantes de Muebles de Zaragoza (ACOMZA), aprovecha una vez más la plataforma para incentivar las compras en el comercio físico y reforzar la actividad económica de los negocios de proximidad.

La campaña ha sido presentada por el presidente de ACOMZA, Mariano Barbés; la directora general de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte, y el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno.

Se trata de la tercera edición promovida por el propio sector del mueble, que asume íntegramente la financiación de la iniciativa y vuelve a utilizar Volveremos como herramienta para atraer consumidores a las tiendas físicas.

Los clientes que realicen compras en cualquiera de los establecimientos participantes acumularán un saldo equivalente al 15% del importe abonado, con un límite de 100 euros. Posteriormente, podrán utilizar ese saldo hasta el 31 de diciembre en los más de 2.300 comercios adheridos a la red Volveremos, ampliando así el efecto de la campaña sobre el conjunto del tejido comercial.

La directora general Carmen Herrarte, ha destacado que "los comerciantes del mueble llevan años impulsando con sus propios fondos campañas a través de la plataforma Volveremos, demostrando su confianza en una herramienta que conecta a los consumidores con las tiendas físicas".

Además, ha subrayado que "el éxito de estas iniciativas ha sido tan contundente que este año serán ya nueve los municipios aragoneses que participan en el programa, además de Zaragoza".

Herrarte ha señalado también que "el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza ponen a disposición de asociaciones y municipios una plataforma digital capaz de llevar a la gente a las tiendas físicas, generando oportunidades para el comercio de proximidad y contribuyendo a mantener vivo el tejido económico local".

Los resultados obtenidos en las anteriores ediciones respaldan la continuidad de esta colaboración. El pasado año, la campaña del mueble superó el millón de euros en ventas gracias a más de 830 operaciones realizadas por cerca de 700 usuarios, generando más de 60.000 euros de saldo para futuras compras.

La edición de este año volvió a rebasar el millón de euros de facturación y permitió acumular cerca de 67.000 euros en saldo para los consumidores.

VOLVEREMOS SIGUE CRECIENDO EN ARAGÓN

Esta nueva acción llega tras el éxito de la campaña de Vuelta al Cole, que concluyó recientemente con un volumen de ventas de 19,37 millones de euros generadas por 66.523 familias en los establecimientos adheridos, mejorando los resultados registrados en 2025.

Los datos acumulados durante 2026 reflejan el creciente alcance de Volveremos como herramienta de dinamización comercial. Sumando la campaña de Vuelta al Cole y la primera edición general celebrada en junio, más de 84.500 usuarios únicos han realizado compras vinculadas al programa, generando cerca de 34,9 millones de euros en ventas. Además, más de 2.100 establecimientos han registrado este año alguna operación asociada a Volveremos.

La incorporación progresiva de nuevos municipios y asociaciones comerciales consolida el crecimiento de una iniciativa que combina tecnología, colaboración institucional y apoyo directo al comercio de proximidad.

El Gobierno de Aragón considera que esta expansión confirma la utilidad de Volveremos como instrumento para fortalecer la actividad económica local, apoyar a autónomos y pequeñas empresas y acercar consumidores a los establecimientos físicos de todo el territorio aragonés.