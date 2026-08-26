Volveremos reactiva en Zaragoza su campaña de 'La Vuelta al Cole' con casi tres millones de euros

Este Miércoles Se Ha Reanudado Este Programa De Incentivos Al Consumo Con Una Aportación De 1.488.302 Euros Del Ayuntamiento De Zaragoza Y La Misma Cuantía Del Gobierno De Aragón, Que Supone Un Aumento Interanual De Más De Un 10% - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de incentivos al consumo Volveremos ha puesto en marcha este miércoles, 26 de agosto, en Zaragoza su campaña de 'La Vuelta al Cole', con un presupuesto de 2.976.608 euros, el mayor destinado hasta la fecha a esta iniciativa en la capital aragonesa.

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón aportan 1.488.302 euros cada uno, lo que supone un incremento superior al 10% respecto al presupuesto de la campaña del año pasado. El consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha presentado la campaña en la librería 'Tu tienda de al lado', en Rosales del Canal, uno de los establecimientos que concentra una elevada actividad durante estas fechas.

Desde este miércoles, los usuarios de Volveremos pueden acumular un 20% del importe de sus compras realizadas todos los miércoles y viernes en los establecimientos adheridos, hasta que se agote el saldo disponible. La cantidad generada se incorpora al monedero virtual de la aplicación y puede utilizarse posteriormente cualquier día de la semana y en cualquiera de los negocios participantes, hasta el 31 de diciembre de 2026. En Zaragoza, más de 2.300 comercios y más de 100.000 usuarios regirstrados forman parte de la red del programa.

Para beneficiarse de los incentivos es necesario descargar la aplicación móvil Volveremos, disponible para Android e iOS, registrarse y presentar en el establecimiento el código QR generado por la propia aplicación.

Tras realizar la compra, el usuario recibe en su monedero el 20% correspondiente, que podrá emplear en posteriores adquisiciones. La campaña busca así apoyar al comercio de proximidad y, al mismo tiempo, aliviar el incremento de gastos que afrontan las familias durante el inicio del curso escolar, especialmente en la compra de libros, material, ropa, calzado o equipamiento.

Gimeno ha destacado durante la presentación que el objetivo de la campaña es que "no haya ningún sector que se pueda quedar fuera de esta vuelta al cole", más allá de las librerías y papelerías.

El consejero ha señalado que las familias afrontan después del verano una época de especial esfuerzo económico, ya que a los gastos propios del inicio del curso se suman las compras necesarias para reponer los productos básicos del hogar después de las vacaciones.

"Volveremos es la medida pública más eficaz que existe para estos momentos", ha asegurado, al considerar que el saldo supone "un verdadero alivio para miles de zaragozanos" y, a la vez, un respaldo para los establecimientos comerciales después del mes de agosto.

El consejero ha subrayado también que la campaña pretende servir como primer impulso para los comercios durante una época del año tradicionalmente complicada, especialmente en los meses de julio y agosto. Aunque Gimeno ha señalado que el turismo ha permitido este año una mayor actividad en el comercio y la hostelería de los barrios de Zaragoza, ha defendido que el programa puede ayudar a los establecimientos a afrontar con una mejor posición el tramo final del ejercicio.

En este sentido, ha recordado que Volveremos ha superado ya los 300 millones de euros en ventas en Zaragoza desde su implantación en 2020 y que en 2025 volvió a batir su récord anual, con más de 81,3 millones de euros en ventas.

15,6 MILLONES DE EUROS EN VENTAS DURANTE LA PRIMERA CAMPAÑA

La nueva campaña llega después de la primera oleada de Volveremos de 2026, desarrollada en junio con un presupuesto de 1,882 millones de euros.

Desde la reactivación del programa este año se han generado ya más de 15,6 millones de euros en ventas, mientras que los usuarios mantienen actualmente alrededor de 900.000 euros de saldo sin gastar en sus monederos virtuales. Gimeno ha pedido a las familias que utilicen progresivamente estas cantidades y no esperen hasta final de año, ya que existen límites de utilización mensuales y por establecimiento.

El consejero ha explicado que esos 900.000 euros pendientes de consumir pueden generar todavía varios millones de euros de ventas en los comercios adheridos. "Que no lo dejen para el final", ha reclamado, al recordar que el saldo acumulado durante las campañas puede utilizarse hasta el 31 de diciembre, pero que los usuarios deben tener en cuenta los límites existentes. La intención del Ayuntamiento, ha añadido, es que "ni un solo euro se devuelva a las arcas municipales" por no haber sido utilizado, sino que todo el saldo termine repercutiendo en el comercio local.

Una de las principales novedades incorporadas este año es el denominado 'Bizum de Volveremos', que permite transferir saldo entre usuarios de la propia aplicación. De esta forma, familiares y amigos pueden compartir las cantidades acumuladas y facilitar su utilización antes de que termine el año.

La medida pretende evitar que parte del saldo generado quede sin consumir, algo que en anteriores campañas suponía que entre un 10% y un 15% de las cantidades disponibles no llegaran a utilizarse por falta de tiempo, despistes o por alcanzar los límites establecidos.

La campaña incorpora además mejoras dirigidas directamente a los establecimientos. Los comercios cuentan con un nuevo espacio dentro de la plataforma desde el que pueden consultar en tiempo real sus transacciones, tickets y facturación, así como realizar un seguimiento de las liquidaciones.

Gimeno ha indicado que Volveremos debe continuar evolucionando para facilitar el trabajo de los comerciantes: "Cualquier segundo que consigamos reducir la venta es tiempo, y es un tiempo de oro para los comerciantes", ha señalado ante las colas que ya se registraban este miércoles en el establecimiento de Rosales del Canal.

La evolución del programa se completa con campañas específicas desarrolladas durante el año para determinados sectores o zonas comerciales. Entre ellas se encuentran las iniciativas vinculadas al comercio de calles en obras, que en su última edición generó más de 600 transacciones y 132.000 euros en ventas. Para Gimeno, el éxito de Volveremos se explica también por la planificación conjunta entre las instituciones y las organizaciones de comerciantes, que permite situar las campañas en momentos estratégicos para estimular el consumo.

En cuanto a los hábitos de compra, el consejero ha explicado que los sectores con mayor volumen de ventas no siempre coinciden con aquellos en los que más se utiliza posteriormente el saldo. Las compras de mayor importe, como las relacionadas con muebles o electrodomésticos, pueden generar cantidades elevadas en el monedero, mientras que posteriormente el saldo se utiliza principalmente en alimentación y productos de primera necesidad, que representan más de un tercio del consumo, además de textil, calzado y otros gastos cotidianos.

La campaña de 'La Vuelta al Cole' de Volveremos se mantendrá activa los miércoles y viernes hasta que se agote el presupuesto disponible. Después de esta segunda oleada de 2026, el Ayuntamiento de Zaragoza prevé todavía una nueva campaña en otoño, con otros dos millones de euros municipales pendientes de activar. El programa encara así el tramo final del año con el objetivo de seguir movilizando el consumo y reforzando la actividad de los pequeños comercios de los barrios zaragozanos.