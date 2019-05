"El voto seguro para que no gobierne Javier Lambán es votar al PP", dice Beamonte (PP)

Publicado 19/05/2019 18:19:11 CET

JACA (HUESCA), 19 May. (EUROPA PRESS) -

"El voto seguro para que no gobierne Javier Lamban y sus pseudo socios de Podemos no es votar a Ciudadanos, es votar al Partido Popular. Cs hará lo que haga, un día una cosa y al otro la contraria y solamente la seguridad de un gobierno alternativo pasa por el PP", ha asegurado el líder de los populares aragoneses y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Luis María Beamonte, en un mitin este domingo en Jaca.

Tras presentar sus propuestas para mejorar las comunicaciones por carretera en una vía autonómica de la Guarguera, "que el Gobierno Lambán ha abandonado a un lamentable estado de conservación", ha señalado que depositar los votos en el PP es "la única opción" para frenar los pactos de conveniencia de los socialistas, pues aunque perdieron las elecciones autonómicas en 2015 llegaron al Pignatelli sumando con Podemos.

Una posibilidad que Beamonte no descarta que se repita en 2019, si bien la oportunidad de sumar con los votos de Ciudadanos, que no se ha negado a formar parte del gobierno de Lambán, podría acarrear "otro ejecutivo presidido por la izquierda en Aragón para los próximos cuatro años".

Ha explicado que la causa cierta de que hasta la fecha la Comunidad autónoma haya mostrado unos índices satisfactorios de comportamiento económico y de empleo, está directamente relacionada, por un lado, con un entorno generalizado y sostenido de crecimiento en España y en Europa y, en segundo lugar, con las políticas económicas nacionales diseñadas y puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, "la incertidumbre institucional generada por Pedro Sánchez y sus pactos con la izquierda populista" ha comenzado a traducirse en "un menor crecimiento" y, en Aragón, donde el Gobierno Lambán ha vivido "de las rentas y de la inercia" durante estos cuatro años esa tendencia al empeoramiento se "agudiza".

"No hay política económica en el Gobierno de Aragón, de ahí que no hayamos sido capaces de aprovechar las oportunidades. Aragón crecía antes por encima de la media nacional. Eso que era una tendencia habitual y que no nos debemos conformar con ella, pues en el 2018 ya no ha sido así".

Beamonte ha detallado que Aragón ha crecido al 2,5 mientras que la media nacional ha sido al 2,6 y la región ha crecido en desempleo por encima de la media nacional: "Y ya no son datos, son tendencias peligrosas. Es la falta de planificación económica".

Una tendencia "a peor" que, ha agregado, pone en riesgo la calidad del bienestar pero que, además, ya tiene "repercusiones". Ha apuntado que Aragón no ha estrechado esa brecha entre el mundo rural y el mundo urbano, sino que la ampliado todavía más.

2.000 MILLONES DE EUROS MÁS

"Esta es la realidad de un gobierno que ha contado con 2.000 millones de euros más, fruto de muchas cosas. También del infierno fiscal al que ha sometido al conjunto de los aragoneses. Y es que en Aragón morirse es pagar un precio elevadísimo porque somos la comunidad de España donde más impuestos se pagan, donde más se grava a las clases medias en ese infierno fiscal que tenemos".

Beamonte ha apremiado a que a partir del 26 de mayo el Partido Socialista "se siente con el Partido Popular para llegar a acuerdos importantes", como un Pacto por las Infraestructuras donde queden delimitadas cuales son las acciones que tiene que llevar a cabo la Administración General del Estado y la comunidad autónoma.

Ha incidido en la importancia de llegar a acuerdos importantes en materia de política social para hacer "las cosas bien en dependencia, no solamente con estar evaluando a los de Grado I los de cuarenta y tantos euros sino a los de Grado III, los de 600 euros", y ha extendido a la educación y la sanidad públicas esa obligación política de "integrar y sumar mayorías en lugar de separar y apartar según la ideología".