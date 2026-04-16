Vox alerta de un "colapso" del Ayuntamiento con "cientos" de inmigrantes tras la regularización de Sánchez

1078587.1.260.149.20260416142754 Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza Armando Martínez y Eva Torres. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha asegurado que están "alarmados" porque el edificio central del Consistorio está "colapsado", con "cientos" de inmigrantes acudiendo "en masa" tras el decreto de regularización aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa en la que ha comparecido con su compañero de filas Armando Martínez, la edil de Vox ha señalado que estos inmigrantes están pidiendo certificados de empadronamiento o de vulnerabilidad, pese a que en este último caso no es competencia del Ayuntamiento emitirlos.

"Esta es la consecuencia de venir pegando una patada a nuestro país, que tiene premio, porque estamos haciendo una llamada a todas aquellas personas que quieran entrar de una manera irregular a nuestro país", ha aseverado Torres, quien ha insistido en que "la inmigración ilegal tiene consecuencias y las estamos pagando todos los españoles y todos los zaragozanos", por la situación de "colapso" en el Consistorio.

En sus palabras, el decreto de regularización es "lesivo" para todo el país y supone "una auténtica guerra contra los españoles" y ha advertido de un supuesto riesgo de "colapso" en los servicios públicos por esta medida, en un momento en el que ya hay "listas de espera interminables en sanidad y dependencia", donde "cada 18 minutos muere una persona mientras se le da atención".

Por su parte, Armando Martínez ha añadido que "hoy se consuma la primera de las consecuencias de esta nefasta política de puertas abiertas del Gobierno de Sánchez", con una fila "que prácticamente fa la vuelta al edificio" del Ayuntamiento de Zaragoza, un 'hall' de entrada que está "lleno" y con la propia Policía Local que "ha tenido que acordonar, que cerrar la puerta" porque "ya no cabía más gente dentro".

"AVALANCHA"

Para el concejal de Vox, "esto es una auténtica barbaridad" ya que hay zaragozanos que "no pueden entrar" al Ayuntamiento a hacer sus trámites porque la Administración no puede responder a la "avalancha" que ha creado el Gobierno de España con esta regularización extraordinaria.

"Los vecinos están hartos de ver esta situación", ha apuntado, mencionando que la junta de distrito que preside, la del Casco Histórico, tiene todos los días "filas de gente yendo a obtener su empadronamiento" para acogerse a esta medida.

Todo ello, ha continuado, por las "ocurrencias" de un Gobierno de España que pretende "legalizar por la vía de atrás al que incumple, al que entra, al que viene mal".

Ha recordado que en Vox ya avisaron de que esto "iba a tener unas graves consecuencias", que estas filas son la primera de ellas, pero que "vendrán muchas más".

"Se colapsará más de lo que ya está la sanidad, la educación y, en un país en el que sabemos que hay una falta de vivienda brutal, el problema de la vivienda se va a ver agravado", ha afirmado, sin dar más detalles y antes de recalcar que "esta situación es intolerable y urge dar marcha atrás" porque "lamentablemente, en España y en Zaragoza no cabemos todos".