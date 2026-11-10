Vox Aragón anima a la ciudadanía a asistir a un acto público de Abascal este jueves en Huesca. - VOX ARAGÓN

HUESCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso por la provincia de Huesca, Ester Blanco, ha animado a los oscenses a asistir al acto público con el líder de su formación, Santiago Abascal, este jueves a las 19.30 horas en el Palacio de Congresos de la capital oscense.

"No hay mejor manera de adentrarnos en la campaña electoral que dará comienzo apenas unas horas después", ha expresado Blanco este martes, al tiempo que ha destacado que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre son "una oportunidad única para desalojar al tirano de La Moncloa", en alusión al presidente del Gobierno de España y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez.

"Lleva ocho años colonizando las instituciones, fraguando un entramado de corrupción en torno a su figura y dejando a los oscenses y a los españoles sin apenas posibilidades de acceder a la vivienda, especialmente en el caso de los jóvenes, fruto de la invasión migratoria que también colapsa el acceso a los servicios públicos y llena las calles de inseguridad", ha afirmado Blanco.

Asimismo, ha recordado que Vox, en las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón, ya obtuvo una cifra "superior a los 19.000 votos" en la provincia de Huesca que "permitieron introducir la prioridad nacional en las ayudas sociales del Gobierno de Aragón y dejar a 0 los fondos para la cooperación exterior", dado que "la cooperación debe ser con los nuestros, con los de casa".

"Unas mismas políticas de prioridad nacional, desregulación y remigración que también llevaremos al Gobierno de España", ha sintetizado, calificando de "delirante que el Ayuntamiento de Huesca de la alcaldesa Lorena Orduna elaborase un folleto para la promoción del ramadán en 2024".

Ha defendido la "remigración de aquellos que han venido al margen de la ley, de quienes están aquí cometiendo delitos y para quienes vienen únicamente a vivir de las ayudas sociales que tanto necesitan los españoles".

LO PEOR DE SÁNCHEZ "ESTÁ POR VENIR"

La candidata de Vox al Congreso por la provincia de Huesca ha analizado que "lo peor de Sánchez siempre está por venir", dado que "ahora es más peligroso que nunca puesto que se siente acorralado y tratará de recurrir a cualquier vía para perpetuarse en el poder".

Frente a dicha situación, Blanco ha expresado que "Vox no va a descansar hasta que el número 1 de la trama rinda cuentas ante un tribunal de justicia tras ser responsable, debido a la corrupción de su Gobierno, de la pérdida de 116 vidas humanas en dos accidentes ferroviarios". Ha concluido: "La corrupción mata".