Vox carga contra Azcón por la demora con el presupuesto de Aragón: "Esperemos que siga el ejemplo de Pérez Llorca"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco. - VOX

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha criticado la demora del Ejecutivo autonómico en la presentación del Presupuesto para 2026, que viene "literalmente con 15 meses de retraso", no obstante, ha avanzado que asistirá a la ronda de contactos anunciada por el presidente, Jorge Azcón, confiando en que "siga el ejemplo de Pérez Llorca".

"El presidente Azcón y el consejero --de Hacienda, Roberto-- Bermúdez de Castro han estado atrapados en el 'Mundo al Revés' durante la presentación del Presupuesto" este viernes, un acto que ha tenido lugar en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

"Vox está aquí para hablar del mundo real y del Aragón real", ha afirmado Nolasco, quien ha echado en falta alusiones del presidente y de su consejero de Hacienda al "gravísimo problema de inmigración ilegal y delincuencia que sufrimos en nuestra comunidad".

En este punto, se ha referido a un informe de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón "alertando de la oleada de robos con violencia protagonizada por jóvenes magrebíes". Por ello, ha exigido "compromisos que dejen a cero el dinero para las ONGs que colaboran en el tráfico de personas, como ha hecho el presidente valenciano, Pérez Llorca".

En su batería de demandas, Alejandro Nolasco ha incidido en la necesidad de "viviendas dignas con prioridad nacional para las familias trabajadoras aragonesas", así como medidas para el fomento de la natalidad.

"Azcón habla de cifras de viviendas, ¿pero para quién van a ser dichas viviendas? Nos gustaría ver compromisos de que se prioriza a los españoles que han trabajado y cotizado", ha manifestado el dirigente de Vox en Aragón.

FISCALIDAD Y ENERGÍA

En materia de fiscalidad, Nolasco ha cargado contra Azcón por "realizar anuncios sobre cuestiones como la bonificación de Sucesiones, a las que nos han votado en contra cuando lo hemos propuesto en las Cortes de Aragón".

"Cuando estábamos en el Gobierno --de Aragón-- se bajó el grupo 1, y en el Pacto de Gobierno también estaba la bonificación del resto de grupos. Ahora dicen que lo van a bajar, pero cuando hemos presentado propuestas para ello, nos han votado en contra", ha enfatizado.

Por otro lado, ha mostrado preocupación sobre la ausencia de medidas sobre la ordenación de las energías renovables, "algo que habíamos firmado en el Pacto de Gobierno", ha recordado Nolasco, para agregar que los mapas del paisaje ya están hechos, "pero han corrido a pactar una Ley de Energía con el PSOE".

En otro orden de cosas, el portavoz parlamentario de Vox ha reclamado partidas concretas para la limpieza de cauces de ríos y encauzamiento de barrancos en tramos urbanos.

EL GOBIERNO DE ARAGÓN SE AVERGÜENZA

Por último, Nolasco se ha preguntado: "Si tan bueno es el presupuesto, ¿por qué no lo presentaron antes del 1 de octubre de 2024, como marca la ley? Viene literalmente con 15 meses de retraso".

"Da la sensación de que el Gobierno de Aragón se avergüenza de su propio presupuesto presentándolo tan tarde", ha opinado Nolasco, quien ha confirmado la asistencia de Vox a la ronda de consultas cuando sean citados por el presidente del Ejecutivo autonómico, aunque ha anotado: "Esperemos que siga el ejemplo de Pérez Llorca".