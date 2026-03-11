Vox, sobre el caso Forestalia: "Llegaremos hasta el final contra este atropello a la riqueza del Maestrazgo"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, reunido con la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, se ha referido a la trama de corrupción medioambiental relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos en la que está involucrada la empresa Forestalia, aseverando su formación política llegará "hasta el final" para que "los culpables, si los hay, paguen" este "atropello a la flora, la fauna, al paisaje y a la riqueza del Maestrazgo".

En una rueda de prensa este miércoles, posterior a la reunión con la presidenta de las Cortes de Aragón en el marco de la ronda de contactos para proponer un candidato a la Presidencia del Ejecutivo autonómico, Alejandro Nolasco ha recordado que Vox está personado en el procedimiento judicial porque denunció el Clúster Maestrazgo y presentó una querella por delito medioambiental en diciembre del 2024"

"Estamos personados y vamos a seguir luchando, porque ya vimos en la Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías renovables en las Cortes de Aragón que, evidentemente, había presuntas irregularidades y cosas que no nos cuadraban", ha comentado Nolasco.

Ha subrayado que Vox "va a seguir hasta el final con este contra este atropello a la flora, a la fauna, al paisaje, a la riqueza del Maestrazgo". El portavoz parlamentario ha añadido: "Sabíamos que había mucha tela que cortar y al final, desgraciadamente, Vox tenía razón. Vamos a seguir luchando en los tribunales como acusación popular para que los culpables, si los hay, paguen y para poner un poco de orden en este asunto".

Alejandro Nolasco ha recordado que Vox presentó una Ley del Paisaje para "proteger el paisaje con unas zonas en las que se podían poner placas y otras en las que no", pero el PP "decidió arrumbarla cuando las mapas del paisaje, que es lo más difícil, ya estaban hechos y pactar con el PSOE la Ley de Energía corriendo para ponerle alfombra roja al 'lobby' fotovoltaico".

Por tanto, para el diputado y portavoz de Vox "es necesario un cambio en las políticas y para muestra un botón", recalcando su voluntad de "llegar hasta el final, es decir, a los tribunales como ya estamos haciendo con la querella y personándonos como acusación popular".

Asimismo, se ha mostrado favorable a celebrar una nueva comisión de investigación en las Cortes de Aragón, dado que "cuando los compañeros que estuvieron allí vieron las conclusiones, ahí pasaba algo y el tiempo nos ha dado la razón".

De manera que "si hay que hacer otra comisión de investigación y estimamos en el futuro que es bueno hacerla, la haremos, evidentemente", ha concluido Nolasco.