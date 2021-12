VOX comienza a negociar el presupuesto de Zaragoza para 2022 con la condición de que no sea expansivo y reducir gastos

ZARAGOZA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza comienza, esta misma tarde, a negociar el presupuesto de 2022 con la condición de que "no sea expansivo", se reduzca el gasto y se ejecuten y aumenten las partidas del plan de regeneración del entorno de las calles Zamoray-Pignatelli, en el Casco Histórico.

Estas primeras reuniones serán técnicas y más adelante el grupo de VOX exigirá que la interlocución sea directa con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. "Con el alcalde se tendrá que cerrar el presupuesto, si es que se llega acerar el acuerdo", ha puntualizado el portavoz de este grupo, Julio Calvo.

El resultado de las negociaciones dependerá de la "flexibilidad" del Gobierno municipal PP-Ciudadanos para aceptar los preceptos de VOX y si hay que dilatar las negociaciones "se hará lo que haga falta", ha indicado Calvo para añadir que en caso contrario que sea el propio gobierno el que presente su proyecto de presupuesto y en el debate "hablaremos".

Para el portavoz de VOX, el hecho de que las negociaciones comiencen esta tarde revela que el Gobierno PP-Cs "debe tener prisa" por llegar al acuerdo. "Ellos sabrán si quieren llegar a un acuerdo, pero nosotros tenemos motivos de escepticismo y de desconfianza por la falta de cumplimiento de las enmiendas del pasado año y también de las mociones y las proposiciones normativas, que se han retrasado de forma incomprensible".

En rueda de prensa, Calvo, ha precisado que VOX no quiere paralizar la ciudad, pero tampoco que "siga el rumbo actual" al argumentar que VOX "no es responsables del retraso en la tramitación del presupuesto, sino que es del gobierno". Ha recordado que pusieron la condición de ejecutar las proposiciones normativas que el PP-Cs "retrasó deliberadamente" para que no entraran en vigor en 2022 y supondrá que los ciudadanos no se verán beneficiados de rebajas fiscales.

DESCONFIANZA

"No nos fiamos del Gobierno municipal. Tenemos motivos para la desconfianza", ha recalcado Calvo, en referencia al retraso o no ejecución de ciertas partida de Urbanismo y otras de Cultura. "La voluntad de cumplir los compromisos con VOX es escasa o nula", ha observado.

El portavoz ha explicado que tienen que ser unos presupuestos austeros porque el PIB ha caído un 7 por ciento, mientras el presupuesto vigente ha crecido un 9 por ciento y la inflación supone un empobrecimiento que ronda el 6 por ciento, mientras la Unión Europea ha anunciado políticas restrictivas en la compra de deuda pública. "Hay que prevenir ante ese nuevo escenario de que la economía crezca por debajo de las previsiones del Gobierno de España y tarde más en recuperar los niveles previos a la crisis".

A su parecer, es "mejor" un buen presupuesto que un presupuesto rápido por lo que ha pedido "paciencia y tranquilidad" al considerar que "es mejor negociar bien que deprisa". El borrador del presupuesto ya debería estar desde hace dos meses y la responsabilidad es del Gobierno municipal.

PRIORIDADES

Julio Calvo ha enumerado el listado de prioridades de VOX en la negociación del presupuesto de 2022 que pasan por la regeneración de barrios; los polígonos industriales; el Casco Histórico con partidas específicas que impidan que lo inicialmente presupuestado para una zona acabe en otra; aparcamientos disuasorios en todos los distritos; mejorar la seguridad con cámaras y agentes mediante la creación de una partida específica para "cámaras de seguridad ciudadana".

También piden la Ventanilla Única Empresarial; avanzar en la sede electrónica "El Ayuntamiento en tu bolsillo"; habilitar una línea de subvenciones para ayudar a pagar el aumento del coste de la luz a los

autónomos; un seguro de alquiler de vivienda para jóvenes o una línea de avales; el incremento de las conexiones aéreas con colaboración con el Gobierno de Aragón y dotar al Ayuntamiento de instrumentos que incrementen la transparencia en la gestión municipal.

Las peticiones también incluyen estudios para la simplificación normativa y burocrática; la Oficina del Inversor, captar nuevos proyectos empresariales; y suplementar la partida destinada al monumento a los caídos durante los Sitios que se está esculpiendo y que debería instalarse en Macanaz durante 2022.

Todo ello se acompañaría de medidas para reducir el gasto de policía como los cinemómetros porque "la prioridad ha de ser la seguridad ciudadana y no la recaudación por multas". Igualmente, propone mantener en 2022 la reducción de la tasa de veladores y terrazas porque la COVID-19 no ha terminado y seguir incidiendo en reducir las partidas de cooperación al desarrollo y atender las demandas del sector del taxi para adquirir vehículos adaptados para personas con movilidad recudida.